26 de junio de 2026
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Lucho Miranda, el comediante viral, vuelve con su show a Mendoza

El comediante chileno presenta "Abriendo las manos" en Godoy Cruz. Los detalles de un show único para reírse a carcajadas con lo mejor del humor actual.

Lucho Miranda, el comediante viral, vuelve con su show a Mendoza

Lucho Miranda, el comediante viral, vuelve con su show a Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

El fenómeno de la comedia trasandina regresa a la provincia para revalidar su idilio con el público local. Tras agotar absolutamente todas sus presentaciones durante el 2025, el talentoso Lucho Miranda vuelve a Mendoza con un show renovado que promete una noche inolvidable repleta de humor inteligente, empatía y risas aseguradas de principio a fin.

¿Cuándo y dónde?

La esperada cita tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio a las 21:00 horas en el Teatro Plaza, ubicado frente a la plaza principal de Godoy Cruz. Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta a través de la plataforma Entradaweb.com.ar o directamente en las boleterías físicas del teatro. Los valores vigentes para los sectores de la sala son de $50.000 para la Platea Baja y de $45.000 para la Platea Alta.

¿De qué se trata el show de Lucho Miranda?

El artista chileno llega precedido de un éxito arrollador tras conquistar al monstruo de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar, donde se consagró llevándose las Gaviotas de Plata y de Oro. Además, viene de llenar el mítico Teatro Gran Rex en Buenos Aires.

Con su propuesta titulada "Abriendo las manos", el comediante despliega una rutina brillante basada en sus propias experiencias de vida con parálisis cerebral. A partir de allí, se ríe con absoluta soltura de sus limitaciones y rompe los prejuicios cotidianos sobre la discapacidad.

Actualmente, Miranda es uno de los creadores de contenido más virales en redes sociales y sus videos acumulan millones de reproducciones en el mundo. La provincia se prepara para recibir a un artista que adoptó a la Argentina como su segunda casa.

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