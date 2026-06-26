26 de junio de 2026
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Venezuela

Bomberos y rescatistas argentinos viajarán a Venezuela para asistir a las víctimas

Los bomberos Guillermo Arana y Luis Toro dialogaron en Aconcagua Radio sobre las tareas que les esperan en Venezuela en medio de la tragedia.

Bomberos y rescatistas argentinos viajarán a Venezuela para asistir a las víctimas.

Bomberos y rescatistas argentinos viajarán a Venezuela para asistir a las víctimas.

 Por Aconcagua Radio

Luego de los devastadores sismos ocurridos en Venezuela, bomberos y rescatistas argentinos viajarán el próximo martes para colaborar en las tareas de asistencia. Guillermo Arana y Luis Toro, quienes integrarán la misión humanitaria dialogaron con Aconcagua Radio.

Arana, bombero voluntario rescatista, y Toro, bombero especialista en psicología de la emergencia, serán parte de la misión humanitaria junto a expertos de la ONG Fénix Unit Rescue que viajará a Venezuela a participar de los trabajos de asistencia a las víctimas de los sismos.

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"Tenemos una cantidad de más de 400 rescatistas a nivel internacional y de muy buen nivel. Y en esta oportunidad estamos llevando a Venezuela de acá de Mendoza seis brigadistas, Luis es uno de ellos, y 15 médicos del país que son venezolanos", comentó Arana.

Sobre cómo son las tareas de asistencia, el bombero explicó: "Preservamos la vida, y a posterior, ya cuando sabemos que no hay más personas que están con vida, se procede al trabajo a maquinaria pesada. Pero hasta la misma vibración de la máquina generan riesgo para la vida".

Qué es la psicología de la emergencia

Toro dio detalles de la importancia de la psicología de la emergencia en catástrofe de este tipo. Indicó que el trabajo comienza antes del despliegue con tareas de psicoeducación para preparar al equipo, enseñando herramientas de regulación emocional, ejercicios de respiración y estrategias para afrontar escenarios de alta incertidumbre. Además, destacó que una vez finalizada la misión se brindará acompañamiento para prevenir secuelas como el trastorno de estrés postraumático, que puede aparecer semanas después de una experiencia de este tipo.

"Venezuela es un país que prácticamente desde el año 67 no venía tan preparado a nivel estructural como para soportar un terremoto de esta magnitud, pero que constantemente se viene capacitando y participando desde las escuelas hasta las brigadas, en las empresas, en todo lo que es el trabajo en terremotos. Es una situación muy fuerte la que nos vamos a encontrar", afirmó el bombero.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

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