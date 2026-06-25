Tras los trágicos terremotos, una venezolana radicada en Mendoza busca a su hermano

Terremotos en Venezuela: el pedido de una joven desde Mendoza para encontrar a sus seres queridos.

Los fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles dejaron escenas de destrucción y preocupación entre miles de familias. En Mendoza , una venezolana radicada aquí hace ocho años atraviesa horas de angustia: todavía no logró comunicarse con su hermano ni con otros familiares que viven en las zonas afectadas.

Se trata de Keila Brito , quien contó en Aconcagua Radio que permanece sin información sobre su hermano, que reside en la zona de quebrada La Iguana, cerca del principal aeropuerto del país, en el estado de La Guaira .

“No sabemos nada de él porque en la zona donde vive o vivía nadie ha publicado absolutamente nada. Es una zona de alto riesgo , entonces no tengo ningún tipo de noticia”, relató Keila, además de aclarar que tampoco hay servicio de electricidad debido a los estragos de los movimientos telúricos.

Sumado a la incertidumbre por su hermano, la mujer también espera novedades de otros familiares que se encuentran en Los Corales, donde uno de los edificios más afectados fue el Coral Beach, que según contó “se derrumbó completamente”.

“En este momento la situación en La Guaira es que no hay electricidad y están sin conexión. Están tratando de ver si les colocan alguna nueva conexión satelital para que puedan tener acceso al Wi-Fi, porque sería la única forma de poder comunicarse”, señaló.

La preocupación por la asistencia sanitaria

Keila también describió la situación crítica que atraviesa el estado de La Guaira, una región que ya había sido golpeada por la tragedia ocurrida en diciembre de 1999, cuando fuertes lluvias y deslaves provocaron uno de los desastres naturales más graves de Venezuela.

Según explicó, muchas zonas quedaron vulnerables desde entonces y algunas viviendas, aunque permanecían en pie, no contaban con las condiciones necesarias para resistir un movimiento sísmico de esta magnitud.

venezuela-k3jB-U30477232236ln-1200x840@diario_abc La incertidumbre crece entre los venezolanos que viven en Mendoza tras los fuertes movimientos sísmicos registrados en Venezuela.

“Estuve viendo unas publicaciones que hicieron, por ejemplo, del Hospital de La Guaira, y las condiciones son terribles. Están sin ningún tipo de asistencia ni insumos. Los médicos trabajan prácticamente ‘con las uñas. No creo que tengan la cantidad de recursos o de personal para atender a todos los heridos”, concluyó.

Desde la provincia de Mendoza, donde vive hace ocho años, Keila pidió ayuda a la comunidad para intentar obtener información sobre su familia. Quienes puedan aportar datos sobre sus familiares pueden comunicarse con Keila al teléfono 261-710-6225. En caso de llamar desde otro país, pidió utilizar el prefijo internacional de Argentina.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

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