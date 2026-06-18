Roberto Irrera en Aconcagua Radio: alerta por el proyecto para desregular la actividad de los corredores inmobiliarios

En la columna de Aconcagua Radio, Roberto Irrera habló sobre el proyecto para la desregulación de las matrículas de corredores inmobiliarios.

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Por Aconcagua Radio







La posible desregulación de la actividad de los corredores inmobiliarios volvió a encender el debate en el sector. El tema fue abordado en una entrevista realizada en Aconcagua Radio a Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, quien cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para eliminar la obligatoriedad de las matrículas profesionales.

Durante la conversación, Irrera sostuvo que el proyecto no solo impactaría en el trabajo de los corredores inmobiliarios, sino también en la seguridad jurídica de quienes compran, venden o alquilan propiedades. Según explicó, la matriculación garantiza que el profesional cuente con formación específica y pueda responder ante eventuales conflictos o reclamos.

Irrera señaló que las operaciones inmobiliarias requieren conocimientos vinculados a aspectos legales, registrales y catastrales, y advirtió que una desregulación total podría facilitar situaciones de fraude o estafas. También rechazó el argumento oficial de que la eliminación de intermediarios reduciría los costos de acceso a la vivienda.

Otro de los puntos abordados fue el avance de las plataformas digitales y las franquicias inmobiliarias. Irrera aseguró que el sector ya incorpora herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, aunque remarcó que ninguna aplicación puede reemplazar el asesoramiento profesional en operaciones de alto valor económico y patrimonial.

Además, expresó preocupación por las consecuencias que una eventual desregulación podría tener sobre municipios, catastros y registros, al aumentar las operaciones realizadas sin controles profesionales adecuados. La entrevista completa en Aconcagua Radio Embed