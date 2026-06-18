Empresas: por qué el seguro de crédito puede ser un salvavidas en exportaciones

Cómo funciona el seguro de crédito que ayuda a exportar con menos riesgos

Los seguros de crédito son una herramienta cada vez más utilizada por empresas que buscan protegerse frente al riesgo de impago, tanto en operaciones de exportación como en el mercado interno. Aunque todavía no son ampliamente conocidos, permiten evaluar previamente la solvencia de los compradores, garantizar la cobranza y facilitar el crecimiento comercial.

En su columna en Aconcagua Radio , el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk explicó cómo funcionan estas coberturas y por qué pueden convertirse en un respaldo clave para empresas exportadoras y pymes.

Edgardo Juchniuk (EJ): Voy a dar algo simple para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. Se toma la cartera de clientes que tiene la empresa y, por ejemplo, en un seguro de crédito para la exportación , lo que cubre es el impago de una exportación .

Supongamos que una bodega participa en una feria en China y un comprador le pide cinco contenedores de Malbec. Cuando esa operación llega a la Argentina, la compañía aseguradora realiza una evaluación del comprador. Si considera que está en condiciones de afrontar la operación, acompaña el crédito otorgado. Si luego se produce el impago por distintas circunstancias, la aseguradora realiza una gestión de cobranza y, si no tiene éxito, indemniza .

¿Cuál es el principal beneficio de esta cobertura?

EJ: Para mí, una de las cosas más importantes que tiene, más allá de la indemnización, es la evaluación previa que realiza la compañía. Antes de asegurar la operación ya analizó el crédito que tiene ese importador para saber si está en condiciones o no de afrontar el pago.

Eso da certeza. Si vos perdiste 200 mil dólares en una operación, después vas a tener que vender muchísimos más contenedores para recuperar esa pérdida. Por eso esta evaluación es fundamental.

image Un seguro de crédito para la exportación cubre el impago de esta transacción y puede ser solicitado por pymes y grandes empresas.

¿Además de proteger frente al impago, qué otras ventajas ofrece?

EJ: Muchos pueden llegar a minimizarlo, pero en realidad esta herramienta te hace ganar mercados. Te permite venderle a empresas que nunca viste en tu vida y sobre las que no tenés información directa.

Incluso representa un ahorro importante porque muchas veces no hace falta viajar o participar de ferias para conocer la situación financiera de un potencial comprador. La información ya la aporta la aseguradora.

¿También existe para operaciones dentro de Argentina?

EJ: Sí, no solo sirve para exportaciones. También funciona para el mercado interno.

Hay empresas que tienen una gran cantidad de clientes y quieren garantizarse la cobranza de los créditos que generan con sus compradores. En esos casos también pueden contratar una póliza. La aseguradora evalúa previamente a los clientes y acompaña las operaciones comerciales. Si se produce un impago, actúa de la misma manera.

¿Las pymes también pueden acceder a estos seguros?

EJ: Sí, perfectamente. Las pymes y los pequeños exportadores pueden contratar estas coberturas sin ningún problema. Diría incluso que son quienes más las necesitan, porque muchas veces no tienen la espalda financiera suficiente para afrontar una situación complicada derivada de un impago.

Además, este tipo de pólizas permite ofrecer financiación a los compradores y darles mayores facilidades. Eso genera ventas, y esa es una de las ventajas más importantes que tiene esta cobertura.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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