Liberaron a los dos mendocinos detenidos en Libia: qué dijo la madre de Paula

Tras un mes de incertidumbre, angustia y gestiones diplomáticas, finalmente llegó la noticia que esperaban sus familias. Paula Giménez y Lucas Aguilera , los dos mendocinos que permanecían detenidos en Libia fueron liberados y ya se encuentran en el aeropuerto de Estambul , en Turquía, a la espera de continuar su regreso.

La confirmación fue dada por Nora Otín , madre de Paula, durante una entrevista con Aconcagua Radio. Allí reveló que el Gobierno libio anunció la expulsión de los diez activistas que permanecían detenidos desde mayo en el marco de una misión humanitaria.

“Hoy tengo unas excelentes noticias. Ayer el Gobierno de Libia sacó un comunicado en el que anunciaba la expulsión de los diez activistas detenidos”, expresó Nora Otín.

Según detalló la mujer, durante la jornada del martes fueron liberados tres ciudadanos italianos y una persona de Túnez. Este miércoles fue el turno de los argentinos y del resto de los integrantes de la delegación. Contó, además, que todavía no ha podido mantener una conversación extensa con su hija, aunque logró verla brevemente mediante una videollamada. “Hablé unos tres minutos con ella por video y la vi bien”, afirmó.

Un mes de detención en condiciones difíciles

Otín explicó que, hasta el momento, la información sobre los términos de la liberación es limitada. Sin embargo, indicó que todo apunta a que los activistas fueron expulsados del país sin la aplicación de multas u otras sanciones económicas.

“Han estado muchos días en esta prisión terrible. Ya vamos a enterarnos bien de todo, pero han sido expulsados directamente”, sostuvo.

Embed After 30 days of illegal detention in Libya, we’ve received confirmation that all 10 volunteers kidnapped from our humanitarian convoy are in the process of being released.



We urge everyone to keep the pressure on until every one of them is safely home with their loved ones.… pic.twitter.com/6OlkItECZH — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) June 23, 2026

En la red social X, la cuenta oficial de Global Sumud Flotilla —la caravana en la que Paula y Lucas eran voluntarios—confirmó ayer que, tras 30 días “de detención ilegal”, los 10 ciudadanos ya se encuentran en proceso de liberación. Asimismo, instaron a “mantener la presión hasta que cada uno de ellos esté a salvo en casa con sus seres queridos”.

“Cuatro acaban de llegar a Túnez: Achraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia) y Matias Rodríguez (Uruguay). Se espera que los restantes sean liberados en las próximas 24 horas”, completaron en el posteo.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio:

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