25 de junio de 2026
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Seguros de salud: qué cambia con la nueva resolución y cómo impactará en los usuarios

Una resolución nacional modificó la forma en que operan los seguros de salud. Edgardo Juchniuk explica, en Aconcagua Radio, todo sobre el tema.

Seguros de salud: las claves del sistema prestacional que llega

Seguros de salud: las claves del sistema prestacional que llega

 Por Aconcagua Radio

Una reciente resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación introdujo cambios importantes en el funcionamiento de los seguros de salud en Argentina. La medida modifica la modalidad de prestación de estos servicios y abre un nuevo escenario para prestadores y usuarios.

En diálogo con Aconcagua Radio, el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk explicó los alcances de la normativa y las expectativas que genera en el sector.

¿Qué cambió en los seguros de salud a partir de la nueva resolución?

Edgardo Juchniuk (EJ): Hasta el 22 de junio, las prestaciones de los seguros de salud eran por reintegro. Vos contratabas tu seguro de salud, tenías tu póliza con determinados montos para distintas patologías o atenciones. Te hacías atender, pedías la factura y después la aseguradora te reintegraba ese dinero.

Ahora, los seguros de salud van a ser prestacionales. Eso significa que las aseguradoras van a poder tener una red de prestadores para brindar el servicio a los asegurados. Tendrán que hacer convenios con clínicas, médicos y otros prestadores de salud.

¿Qué implica esto para quienes contraten una cobertura?

EJ: Ya no vas a cualquier lado del país y después pedís el reintegro. Ahora la compañía te va a indicar dónde tenés que atenderte dentro de su red de prestadores. Hoy prácticamente va a funcionar como una prepaga: vas a los prestadores que tiene contratados la compañía de seguros y ahí te atienden.

¿Los seguros de salud seguirán teniendo límites de cobertura?

EJ: Sí. Te van a atender hasta la suma que vos hayas contratado. Por eso también será importante ver cómo se actualizan esas sumas en el tiempo.

Los seguros de salud serán una alternativa más para la gente. Si estos productos resultan más económicos que las prepagas, ya representan una ayuda importante.

¿Qué modalidades de contratación podrían existir?

EJ: Seguramente habrá pólizas corporativas, ingresos individuales, grupos familiares e infinidad de modalidades. Se abre el juego en ese sentido y las compañías de seguros suelen ser muy creativas para desarrollar nuevas propuestas.

¿Será importante el asesoramiento al momento de contratar?

EJ: Sí, muchísimo. Es una oportunidad muy interesante para los productores asesores de seguros porque se va a necesitar un asesoramiento importante. No es un tema menor. Hay que analizar cuáles son las exclusiones, cuáles son los límites, qué está cubierto, qué no y en qué condiciones.

¿Todavía quedan aspectos por definirse?

EJ: Sí. La resolución se publicó hace muy poco y todavía hay muchas preguntas que deberán responderse con la implementación. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Habrá que seguir de cerca cómo evolucionan las coberturas, los costos, las sumas aseguradas y las condiciones de acceso para los usuarios.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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