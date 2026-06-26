Tras las graves denuncias por abuso, La Poderosa y la escuela TEA desplazaron a Nacho Levy

Las denuncias públicas por manipulación y maltrato psicológico provocaron un revuelo enorme que golpeó en los sectores progresistas y feministas. Ignacio "Nacho" Levy, el periodista que lideraba La Garganta Poderosa, fue apartado de todos sus cargos. El referente quedó completamente cercado por gravísimas acusaciones de abuso emocional y violencia de género que salieron a la luz.

Nacho Levy cobró enorme visibilidad pública como referente de La Garganta Poderosa, el brazo literario y político de La Poderosa. Esta organización es un movimiento de asambleas territoriales conformado mayormente por mujeres y disidencias que gestiona comedores y tareas comunitarias en los barrios populares del país. La denuncia inicial la realizó su expareja, la reconocida psicóloga, sexóloga y escritora Cecilia Ce (Cecilia Canzonetta) , con quien mantenía una relación desde fines de 2025.

La especialista en salud mental encendió las alarmas en sus redes al relatar dinámicas de control, desgaste y privación del sueño de manera persistente: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar , crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir ”.

Tras la viralización de este crudo testimonio, otras exparejas de gran exposición pública respaldaron a la escritora y relataron haber vivido experiencias similares de maltrato con el militante. Entre ellas, se manifestaron la actriz y cantante Gloria Carrá —quien fue pareja de Levy entre 2020 y 2023— y la periodista Sofía Monachelli, sumando densidad a las acusaciones sobre un patrón de conducta violento.

¿Cómo reaccionaron las instituciones y qué medidas cautelares aplicaron?

La respuesta del entorno de la comunicación y la militancia fue inmediata ante la gravedad del caso. La escuela de periodismo TEA y Deportea, donde el acusado se desempeñaba como docente, emitió un enérgico comunicado informando que decidieron "Activar inmediatamente el Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia de Género" y disponer "medidas preventivas de carácter cautelar", ratificando su compromiso de "no tolerar acciones de violencia, discriminación y acoso".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teaydeportea (@teaydeportea)

Por su parte, la asamblea de La Poderosa definió el "corrimiento total de Nacho Levy de la organización" tras considerar que los hechos resultan "incompatibles con la conducción de nuestra organización". A través de un extenso texto colectivo, las militantes afirmaron de forma contundente: “Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Garganta Poderosa (@lagargantapoderosa)

Tras el revuelo, muchos se preguntaban cómo una psicóloga especialista en salud mental podía caer en una situación semejante. Lejos de esquivar el tema, la propia Cecilia Ce usó sus redes para dejar una profunda aclaración: "Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no". Para cerrar y echar luz sobre estas conductas silenciosas, la escritora sintetizó la dinámica de este tipo de relaciones con una definición contundente: "El abuso emocional es: íntimo, intencional e intermitente (soy encantador / te hago daño)".