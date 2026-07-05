5 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei viajará a Perú y Colombia para las asunciones de Fujimori y De la Espriella

Milei confirmó que viajará en las próximas semanas a las asunciones de los mandatarios de Perú y Colombia. Busca fortalecer vínculos con administraciones afines

Javier Milei respaldará a Fujimori y De la Espriella en sus tomas de posesión.

Javier Milei respaldará a Fujimori y De la Espriella en sus tomas de posesión.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei confirmó que participará de las ceremonias de asunción de los presidentes electos Keiko Fujimori, en Perú, y Abelardo de la Espriella, en Colombia, en una nueva muestra de respaldo a los gobiernos de derecha que comenzaron a consolidarse en la región tras las últimas elecciones.

La agenda internacional del mandatario prevé un viaje a Lima el próximo 28 de julio, fecha en la que asumirá Fujimori, mientras que el 7 de agosto estará en Bogotá para presenciar la investidura de De la Espriella. La confirmación fue realizada por el propio jefe de Estado a través de sus redes sociales.

Estos serán nuevos compromisos internacionales para Milei, quien sumará su tercera participación en ceremonias de asunción de mandatarios sudamericanos desde su llegada a la Casa Rosada. Los viajes también se producen luego de su ausencia en la última cumbre del Mercosur y en los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Milei celebró el avance de los gobiernos de derecha en la región

Tras conocerse los resultados electorales, el mandatario argentino expresó un fuerte respaldo a ambos dirigentes y consideró que sus triunfos representan un cambio de rumbo político en América Latina.

En el caso de Colombia, De la Espriella, referente de la coalición Defensores de la Patria, obtuvo una ajustada victoria en el balotaje frente al candidato oficialista Iván Cepeda. El presidente electo consiguió 12.949.162 votos (49,65%), mientras que Cepeda alcanzó 12.701.546 sufragios (48,70%), una diferencia inferior a un punto porcentual.

A través de su cuenta de X, Milei escribió: "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico". Además, tituló su publicación "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!", en alusión a los apodos con los que se identifica a ambos dirigentes, y concluyó con una de sus frases habituales: "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"

El respaldo a Keiko Fujimori

El presidente argentino también felicitó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien logró imponerse en el balotaje peruano sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por un estrecho margen.

Según los resultados oficiales, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865%, una diferencia de 49.641 votos tras un escrutinio muy ajustado.

En otro mensaje difundido en redes sociales, Milei sostuvo: "El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario".

Posteriormente, el mandatario informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa, en la que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar "más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".

Finalmente, Milei aseguró que Perú se incorpora al grupo de países que buscan fortalecer una agenda regional basada en la defensa de la libertad y la cooperación frente al avance del crimen organizado, un eje que, según afirmó, compartirá con los nuevos gobiernos de Colombia y Perú.

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