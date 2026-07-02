2 de julio de 2026
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Sitio Andino
Acceso Este

Inicia una nueva etapa de las obras del Acceso Este: tramos intervenidos y vías habilitadas

El lunes 6 de julio comenzarán las intervenciones en un tramo del Acceso Este de Guaymallén. Cuáles serán las vías habilitadas para circular.

Inicia una nueva etapa de las obras del Acceso Este: tramos intervenidos y vías habilitadas.

Inicia una nueva etapa de las obras del Acceso Este: tramos intervenidos y vías habilitadas.

Por Sitio Andino Política

Debido a las obras de reconstrucción del Acceso Este, el Gobierno de Mendoza informó que el lunes 6 de julio comenzarán las intervenciones viales en el tramo comprendido entre las calles Arturo González y Tirasso, en el departamento de Guaymallén. Cómo será la para los conductores.

Los trabajos en este corredor entrarán la próxima semana en una nueva etapa, coincidiendo con el inicio del receso invernal para aprovechar la disminución del flujo vehicular en la zona. Según explicaron, la Subsecretaría de Infraestructura y la comuna guaymallina diagramaron un operativo especial para garantizar la fluidez del tránsito sin interrumpir la circulación.

"El tránsito continuará garantizado a través de media calzada y de las colectoras, que fueron reacondicionadas especialmente para la ocasión desde el municipio", indicó el Gobierno este jueves. Las obras se centrarán en el cantero que divide las manos.

Cuáles serán las vías habilitadas para circular

El lunes 6 de julio empezarán las intervenciones en el tramo comprendido entre las calles Arturo González y Tirasso, en el Guaymallén. Es por esto que se dispusieron los siguientes esquemas de circulación obligatoria:

  • Sentido este a oeste (hacia el Centro): quienes circulen hacia la Ciudad de Mendoza podrán transitar por media calzada habilitada de la traza principal.
  • Sentido oeste a Este (hacia San Martín): quienes circulen hacia el este circularán por la media calzada habilitada de la traza principal y por la colectora.
mapas obra acceso este guaymallén
Mapa de la intervención.

Mapa de la intervención.

Prohiben estacionar en las laterales del Acceso Este

A su vez, la comuna dispuso la prohibición de estacionar en toda la extensión de las laterales norte y sur "para permitir un tránsito fluido de vehículos mientras se realizan los trabajos" y así aprovechar el ancho de las arterias para que circulen vehículos particulares y algunas líneas de colectivos.

El pasado el 9 de febrero se prohibió el estacionamiento en un tramo de las laterales norte y sur entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí.

Operativo especial de Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén aseguró que sumó personal de tránsito y tecnología vial en los puntos clave de desvío y empalme, y desplegarán un operativo permanente con alrededor de 30 inspectores, distribuidos en distintos turnos, que trabajarán con motos y camionetas en los principales puntos de conflicto.

"El propósito será ordenar la circulación, brindar asistencia a los conductores y actuar rápidamente ante cualquier contingencia para mantener la fluidez del tránsito. Se solicita a la población transitar con precaución, respetar las velocidades máximas y prestar atención a la cartelería", informaron.

Embed - Mendoza Gobierno on Instagram: "Nueva etapa de obras en el Acceso Este - Tramo Guaymallén Desde el lunes 6 de julio comenzarán los trabajos entre Arturo González y Tirasso, en Guaymallén. El tránsito estará garantizado en ambos sentidos mediante media calzada habilitada y colectoras. Se recomienda evitar la obra, conducir con precaución y respetar las velocidades establecidas. Planificá tu viaje, salí con tiempo."
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La obra en el Acceso Este

La histórica intervención del Acceso Este comenzó en junio en el tramo de Maipú. Los trabajos contemplan una repavimentación integral y la construcción de la tercera trocha sobre el cantero central entre Sarmiento y Arturo González, con la incorporación de tres puentes que cruzaran de norte a sur en Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte/sur.

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