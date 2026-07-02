2 de julio de 2026
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Quini 6

El Quini 6 arrancó julio repartiendo una fortuna y haciendo felices a nuevos ganadores

El Quini 6 volvió a repartir millones tras un nuevo sorteo. Conocé los números ganadores, los premios oficiales y todos los resultados.

El Quini 6 arrancó julio repartiendo una fortuna y haciendo felices a nuevos ganadores

El Quini 6 arrancó julio repartiendo una fortuna y haciendo felices a nuevos ganadores

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3387 del Quini 6, realizado el miércoles 1 de julio, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en la modalidad "Siempre Sale". Te contamos cuales fueron los premios oficiales que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

Cómo jugaron los ganadores del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $9.580.000.000. En todo el país se registraron cerca de 1.600.000 apuestas, reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

En la modalidad Siempre Sale hubo 33 ganadores que acertaron cinco de los seis números sorteados. Cada uno se llevó un premio de $11.260.040,73 tras haber apostado a la combinación 04 - 08 - 19 - 22 - 30 - 44. Los afortunados son de distintos puntos del país.

Quini 6
A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

A qué números jugaron los nuevos millonarios del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 1 de julio

  • Tradicional

01 - 08 - 15 - 28 - 35 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó Vacante con una suma de $ 3.342.343.486 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 27 ganadores, que se llevarán $1.534.034,67 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 795 ganadores, que se llevarán $11.645,44 cada uno.

  • La Segunda

17 - 20 - 26 - 35 - 37 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó Vacante con una suma de $1.100.000.000 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 8 ganadores, que se llevarán $5.177.367 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 795 ganadores, que se llevarán $15.629,79 cada uno.

  • Revancha

17 - 21 - 25 - 34 - 35 - 44

En esta oportunidad el pozo quedó Vacante con una suma de $4.878.908.521 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

04 - 08 - 19 - 22 - 30 - 44

Hubo 33 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $11.260.040,73

  • Pozo Extra

01 - 08 - 15 - 28 - 35 - 44 - 17 - 20 - 26 - 37 - 40 - 21 - 25 - 34

Hubo 155 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $1.290.322,58 cada uno.

Quini 6 (3)
Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

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