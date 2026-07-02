Roberto Irrera en Aconcagua Radio: las clave del repunte del mercado inmobiliario en la primera parte del año. Imagen creada con IA.

Roberto Irrera , presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza , explicó en Aconcagua Radio cómo fue el comportamiento del mercado en el primer semestre del año . Según detalló, hubo un repunte respecto al 2025, impulsado por la reactivación de los créditos hipotecarios .

Frente a la incertidumbre del año pasado, la actividad comenzó a mostrar signos de recuperación, con un mayor volumen de consultas y un incremento en las operaciones de compraventa , advirtió Irrera. "Podemos decir que en relación al 2025 hemos venido muy bien, fue un año bastante complejo, muy quieto y con muchas incertidumbres. Empezó a remontar a partir del primer trimestre del 2026", comentó el Irrera.

La mejora no responde únicamente a un factor estacional, sino a un cambio en las condiciones del mercado . "Los créditos hipotecarios también se habían planchado y han empezado a reactivarse de a poco . Han ido creciendo las consultas, las operaciones y también las ofertas ", indicó. En ese contexto, remarcaron que el financiamiento volvió a convertirse en un motor para la compra de viviendas .

Respecto de las preferencias de los compradores , el presidente de la Cámara Inmobiliaria aseguró que predominan las viviendas de dos dormitorios y, como máximo, tres . La tendencia responde tanto al cambio en la composición de las familias como al poder adquisitivo .

En cuanto a las zonas más buscadas, afirmó: "Consideramos que también es una cuestión de valores. Hay personas que buscan Luján, Godoy Cruz o Ciudad, pero dentro de los costos, Guaymallén y Maipú son los departamentos con mayor demanda", señalaron.

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El mercado actual, en números

Los créditos hipotecarios representan actualmente alrededor del 20% de las operaciones de compraventa. Aunque el porcentaje todavía es moderado, desde la Cámara consideraron que marca una diferencia respecto de años anteriores "y genera otros movimientos económicos".

Sobre la evolución de los valores, indicó que el mercado alcanzó una mayor estabilidad e incluso registró bajas en algunos casos. "Los precios se han acomodado bastante y ha habido una baja porque los vendedores se están adecuando a lo que marca el mercado. Además, hoy es habitual negociar entre un 5% y un 8% sobre el valor de publicación para cerrar una operación", explicaron.

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