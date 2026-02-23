23 de febrero de 2026
{}
Cómo avanza la investigación por la estafa millonaria a Rapicuotas

El informe de una perito contable marcó la línea a seguir en la causa por estafa a la empresa Rapicuotas de la Provincia de Mendoza.

 Por Pablo Segura

La justicia avanza lentamente en la investigación por la estafa millonaria que sufrió la empresa Rapicuotas, y a través de una serie de pericias contables, ahora los detectives pondrán la lupa en dos abogadas y también en los movimientos bancarios de algunos de los denunciados.

Y en ese sentido, las primeras pericias incorporadas a la causa apuntaron a dos abogadas, que justamente asistieron a varios de los apuntados. En tanto que también la justicia intentará cada uno de los movimientos y destinos que tuvo el dinero otorgado por Rapicuotas.

A través de ese trabajo, la profesional pidió a los detectives que pongan la lupa en dos de las abogadas que asistieron a las personas que tomaron créditos y luego hicieron planteos en la justicia para no pagar.

Esas letradas son Agustina Cornejo y Marina Puebla, quienes asistieron a casi 40 de los apuntados.

La perito solicitó que la justicia, a través de la UDAFIP, verifique vínculos entre las abogadas mencionadas y cada uno de los concursados (y también estos entre sí). También se pidió al Colegio de Abogados la información de los legajos de las profesionales.

En el mismo informe, también se puso la lipa en los movimientos que se registraron entre la fecha que se acreditó el préstamo y la fecha de apertura del concurso preventivo o sentencia de quiebra.

Y también verificar en qué cuentas bancarios o billeteras virtuales fueron acreditados los montos solicitados.

Con toda esta información, se cree que la causa avanzará notablemente y a partir de esto, los fiscales tomarán medidas.

