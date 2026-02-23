Cómo avanza la investigación por la estafa millonaria a Rapicuotas

La justicia avanza lentamente en la investigación por la estafa millonaria que sufrió la empresa Rapicuotas , y a través de una serie de pericias contables, ahora los detectives pondrán la lupa en dos abogadas y también en los movimientos bancarios de algunos de los denunciados.

La causa, iniciada en la Provincia de Mendoza en junio del 2025 , apunta a investigar un modus operandi con el cual cientos de persona sacaron un crédito que nunca pagaron, para luego hacer distintos planteos en el Poder Judicial con el objetivo de no devolver el dinero.

Y en ese sentido , las primeras pericias incorporadas a la causa apuntaron a dos abogadas, que justamente asistieron a varios de los apuntados. En tanto que también la justicia intentará cada uno de los movimientos y destinos que tuvo el dinero otorgado por Rapicuotas.

Días atrás, los investigadores del caso (intervienen al menos cinco fiscales en el expediente), recibieron un informe de una perito contable que analizó las denuncias y algunos datos incorporados a la causa.

A través de ese trabajo, la profesional pidió a los detectives que pongan la lupa en dos de las abogadas que asistieron a las personas que tomaron créditos y luego hicieron planteos en la justicia para no pagar.

Esas letradas son Agustina Cornejo y Marina Puebla, quienes asistieron a casi 40 de los apuntados.

La perito solicitó que la justicia, a través de la UDAFIP, verifique vínculos entre las abogadas mencionadas y cada uno de los concursados (y también estos entre sí). También se pidió al Colegio de Abogados la información de los legajos de las profesionales.

En el mismo informe, también se puso la lipa en los movimientos que se registraron entre la fecha que se acreditó el préstamo y la fecha de apertura del concurso preventivo o sentencia de quiebra.

Y también verificar en qué cuentas bancarios o billeteras virtuales fueron acreditados los montos solicitados.

Con toda esta información, se cree que la causa avanzará notablemente y a partir de esto, los fiscales tomarán medidas.