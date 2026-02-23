23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Alcohol al volante

Dos conductores ebrios detenidos en el Gran Mendoza: una mujer superó casi seis veces el límite permitido

Durante un control vial, se detuvo a una conductora con un elevado nivel de alcohol en sangre. Otro automovilista se negó al test en Guaymallén.

Alcoholemia positiva y negativa al test: secuestros y detenidos en el Gran Mendoza.

 Por Celeste Funes

Durante controles nocturnos en el Gran Mendoza, la Policía detuvo a dos conductores por alcohol al volante, en un caso que generó preocupación por el nivel extremo de alcoholemia registrado. Una mujer dio casi 6 veces el límite permitido de alcohol en sangre, mientras que otro automovilista se negó a realizar el test.

Grave caso de alcohol al volante en Capital: superó ampliamente el límite legal

El hecho ocurrió cerca de las 03:00 en Ciudad de Mendoza, en la intersección de avenida Libertador y Orzali, donde efectivos policiales realizaban controles viales preventivos. Al detener la marcha de un Fiat Siena, se solicitó la intervención de Tránsito Municipal, que practicó el dosaje de alcohol a la conductora de 38 años.

El resultado fue de 2,88 g/l, considerado un valor extremadamente alto y de alto riesgo para la seguridad vial. Ante el positivo, se dispuso la detención de la conductora, el secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 9099, con intervención de la Oficina Fiscal en turno.

Los conductores detenidos por infracciones viales circulaban por Capital y Guaymallén.

Se negó al test de alcoholemia y fue detenido

En tanto, otro procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 01:40 en Guaymallén, en la intersección de Sarmiento y Belgrano, en la zona de San José. Allí, personal policial observó una camioneta Ford Ranger que circulaba de manera peligrosa y procedió a detenerla. Al conductor, un hombre de 36 años, se le solicitó la prueba de alcoholemia, pero se negó a realizarla.

