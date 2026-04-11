11 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Campo

Energía solar en los puestos rurales: el plan ganadero para el campo mendocino

El Clúster Ganadero tiene el desarrollo listo y gestiona el financiamiento con el Ministerio de Producción. Primero llegarán a los productores con mayores necesidades.

Energía solar en los puestos rurales: el plan ganadero para el campo mendocino

Energía solar en los puestos rurales: el plan ganadero para el campo mendocino

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día de Campo de la Fiesta de la Ganadería que se llevó a cabo en General Alvear, se confirmó que el Clúster Ganadero avanza en un programa para incorporar kits solares en puestos rurales de Mendoza, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la productividad en zonas alejadas de la red eléctrica convencional.

La propuesta toma como modelo el esquema ya implementado con antenas satelitales, que permitió a más de 500 productores acceder a conectividad a través de un sistema de financiamiento accesible. Ahora, la apuesta es extender esa lógica a la provisión de energía.

Lee además
Entre la ciudad y el campo: el avance de la urbanización sobre tierras productivas en Mendoza

Entre la ciudad y el campo: el avance de la urbanización sobre tierras productivas en Mendoza
Día de Campo en General Alvear: la ganadería bajo riego, eje del crecimiento en Mendoza

Ganadería en transformación: el secreto productivo que mostraron en el Día de Campo

"La idea es brindar facilidades para que los productores puedan adquirir esta tecnología y pagarla en cuotas", explicó Agustín Fernández, presidente del Clúster Ganadero y titular de la comisión específica de Ganadería de la Cámara de Alvear.

Una solución ante la imposibilidad de extender la red eléctrica

El programa está orientado principalmente a viviendas rurales que no cuentan con acceso a líneas eléctricas como la monofilar. Según Fernández, extender los tendidos eléctricos en esas zonas resulta actualmente inviable.

"Prácticamente inalcanzable, tanto por los costos como por la falta de financiamiento", afirmó el dirigente, quien también destacó que "hoy la energía solar ha tenido tal avance que prácticamente pone a una vivienda en las mismas condiciones que si estuviera abastecida por energía tradicional". Los kits previstos, agregó, son capaces de ofrecer prestaciones similares a las de la red convencional.

El desarrollo técnico está listo; falta el financiamiento

Fernández precisó que el desarrollo técnico del programa ya se encuentra finalizado y que solo resta la confirmación del financiamiento. Para ello, el Clúster trabaja en coordinación con el Ministerio de Producción, con la meta de concretar el lanzamiento durante este año.

En cuanto al alcance, el titular del Clúster adelantó que en una primera etapa se priorizará a los productores con mayores necesidades, para luego ampliar el programa a todo el sector ganadero de Mendoza.

Tecnología para reducir trámites y distancias

En el mismo encuentro, Fernández subrayó el impacto que tiene la incorporación de tecnología en la actividad ganadera. Destacó en particular herramientas como el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) y el DUT, implementados por el SENASA, que permiten a los productores realizar trámites de manera online sin necesidad de trasladarse largas distancias, con una reducción concreta de costos y tiempos.

Temas
Seguí leyendo

El mensaje de Hebe Casado a empresarios del Sur: "No somos un Gobierno cerrado a las críticas"

Ulpiano Suarez participó del Día de Campo y habló de acuerdos políticos hacia 2027

En el Día de Campo, Vargas Arizu reivindicó el potencial de General Alvear y respondió a empresarios

Este sábado se pone en marcha el Día de Campo: una experiencia bien alvearense y mendocina

Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero

Arranca la Fiesta de la Ganadería: qué se viene este sábado en General Alvear

Detienen a dos personas por caza ilegal en el Sur de Mendoza

Motociclista y peatón heridos en un accidente en pleno centro de Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente en pleno centro de Malargüe.

Motociclista y peatón heridos en un accidente en pleno centro de Malargüe

Las Más Leídas

Entraron a robarle en Guaymallén, se defendió y lo mataron de un disparo

Inseguridad en Guaymallén: se defendió de un robo y lo mataron

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 11 de abril

Llegaron a la Tierra los tripulantes de Artemis II: las imágenes del vertiginoso amerizaje video

Histórico regreso desde la Luna: cómo fue el amerizaje que cerró la misión Artemis II

¿Quién se va de Gran Hermano? Las encuestas ya marcan al próximo eliminado

Las encuestas hablan en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado

Walter Bento continúa preso, con una condena a 18 años de cárcel.

Empieza una nueva etapa del caso Walter Bento: todos los detalles