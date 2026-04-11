Energía solar en los puestos rurales: el plan ganadero para el campo mendocino

En el marco del Día de Campo de la Fiesta de la Ganadería que se llevó a cabo en General Alvear , se confirmó que el Clúster Ganadero avanza en un programa para incorporar kits solares en puestos rurales de Mendoza, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la productividad en zonas alejadas de la red eléctrica convencional.

La propuesta toma como modelo el esquema ya implementado con antenas satelitales, que permitió a más de 500 productores acceder a conectividad a través de un sistema de financiamiento accesible. Ahora, la apuesta es extender esa lógica a la provisión de energía.

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"La idea es brindar facilidades para que los productores puedan adquirir esta tecnología y pagarla en cuotas", explicó Agustín Fernández, presidente del Clúster Ganadero y titular de la comisión específica de Ganadería de la Cámara de Alvear .

El programa está orientado principalmente a viviendas rurales que no cuentan con acceso a líneas eléctricas como la monofilar . Según Fernández, extender los tendidos eléctricos en esas zonas resulta actualmente inviable.

"Prácticamente inalcanzable, tanto por los costos como por la falta de financiamiento", afirmó el dirigente, quien también destacó que "hoy la energía solar ha tenido tal avance que prácticamente pone a una vivienda en las mismas condiciones que si estuviera abastecida por energía tradicional". Los kits previstos, agregó, son capaces de ofrecer prestaciones similares a las de la red convencional.

El desarrollo técnico está listo; falta el financiamiento

Fernández precisó que el desarrollo técnico del programa ya se encuentra finalizado y que solo resta la confirmación del financiamiento. Para ello, el Clúster trabaja en coordinación con el Ministerio de Producción, con la meta de concretar el lanzamiento durante este año.

En cuanto al alcance, el titular del Clúster adelantó que en una primera etapa se priorizará a los productores con mayores necesidades, para luego ampliar el programa a todo el sector ganadero de Mendoza.

Tecnología para reducir trámites y distancias

En el mismo encuentro, Fernández subrayó el impacto que tiene la incorporación de tecnología en la actividad ganadera. Destacó en particular herramientas como el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) y el DUT, implementados por el SENASA, que permiten a los productores realizar trámites de manera online sin necesidad de trasladarse largas distancias, con una reducción concreta de costos y tiempos.