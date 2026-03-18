18 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Desempleo

El desempleo en Mendoza subió dos puntos y creció más que el promedio nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el nuevo informe del mercado de trabajo. Qué datos arrojó sobre Mendoza.

El desempleo en Mendoza subió dos puntos y creció más que el promedio nacional

El desempleo en Mendoza subió dos puntos y creció más que el promedio nacional

 Por Sofía Pons

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el nuevo informe del mercado de trabajo. El documento arroja datos poco alentadores para Mendoza, la cual registró una desocupación del 6,7%, y es la provincia de Cuyo con valores más altos en desempleo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2034344174594494770&partner=&hide_thread=false

De acuerdo al estudio que expone las cifras del cuarto trimestre de 2025, a nivel nacional la desocupación alcanzó el 7,5%, mientras que en el Gran Mendoza fue del 6,7%. En Cuyo, fue el área con la tasa más elevada, dado que el Gran San Juan registró 2,7%, y el Gran San Luis, 1,5%.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 18 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 18 de marzo de 2026
La producción frutihortícola en problemas. video

Cheques rechazados y ventas en caída: el duro momento del sector frutihortícola
Embed

Si se compara el mismo cuatrimestre, pero de 2024 frente al de 2025, la desocupación en Mendoza subió casi dos puntos. En contraposición, en las otras dos provincias de Cuyo el desempleo bajó.

Embed

En el trimestre anterior, Mendoza había registrado una desocupación del 6,2%, por lo que de un período al otro, incrementó 0,5%.

Qué sucedió a nivel nacional

De acuerdo al informe del INDEC, "las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa".

Además, detalla que "la tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3,0%, mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etáreo es de 3,7% Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables".

Temas
Seguí leyendo

¡Una buena! Guiño a favor de Argentina en los tribunales de Estados Unidos por la causa YPF

Mendoza recibe al mundo del maní en un negocio que Argentina ya domina

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Nanotecnología contra el cambio climático: la innovación argentina que busca proteger los cultivos

ANSES: quiénes cobran este miércoles 18 de marzo de 2026

PSJ Cobre Mendocino avanza e inicia una nueva campaña clave antes de la construcción de la mina

El dato de la inflación que celebró Milei: "Y todavía no llegó agosto..."

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Por qué no cobré la Beca Progresar de marzo 2026

Las Más Leídas

Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Juan Manuel Tejada, uno de los condenados.

Condenaron a exfuncionarios de Paco Pérez por malversación con facturas apócrifas

Discapacidad, entre el drama de las familias y la quiebra de los institutos en Mendoza. Imagen creado por IA

El drama de la discapacidad golpea fuerte en Mendoza