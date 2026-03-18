El desempleo en Mendoza subió dos puntos y creció más que el promedio nacional

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el nuevo informe del mercado de trabajo. El documento arroja datos poco alentadores para Mendoza, la cual registró una desocupación del 6,7%, y es la provincia de Cuyo con valores más altos en desempleo .

De acuerdo al estudio que expone las cifras del cuarto trimestre de 2025, a nivel nacional la desocupación alcanzó el 7,5%, mientras que en el Gran Mendoza fue del 6,7%. En Cuyo, fue el área con la tasa más elevada, dado que el Gran San Juan registró 2,7%, y el Gran San Luis, 1,5%.

#DatoINDEC En el 4° trimestre de 2025, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue de 7,5% https://t.co/Bvwo9qIknt pic.twitter.com/nX4HgRrSSR

Si se compara el mismo cuatrimestre, pero de 2024 frente al de 2025, la desocupación en Mendoza subió casi dos puntos. En contraposición, en las otras dos provincias de Cuyo el desempleo bajó.

En el trimestre anterior, Mendoza había registrado una desocupación del 6,2%, por lo que de un período al otro, incrementó 0,5%.

Qué sucedió a nivel nacional

De acuerdo al informe del INDEC, "las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa".

Además, detalla que "la tasa de desocupación para el grupo de mujeres de 14 a 29 años presenta una variación de 3,0%, mientras que para el grupo de varones del mismo grupo etáreo es de 3,7% Para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables".