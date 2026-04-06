Depósito a plazo fijo en abril 2026: cuánto paga cada banco y cuánto rinde invertir hoy

El Banco Central actualiza diariamente la tabla de tasas de interés correspondientes a los depósitos a plazo fijo de los bancos. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia ha sido a la baja, sin mejoras para los ahorristas. Incluso, en algunos casos, los rendimientos ofrecidos por billeteras virtuales lograron igualar o superar las tasas nominales anuales (TNA) bancarias.
Aun así, el plazo fijo sigue siendo una herramienta vigente para un perfil de ahorrista más tradicional o para quienes buscan una alternativa simple para colocar un excedente de dinero por un período corto. En ese escenario, permite atenuar la pérdida de valor frente a la inflación, con bajo riesgo y facilidad operativa.
Desde el Banco Central de la República Argentina recomiendan que quienes ya son clientes de una entidad constituyan el plazo fijo a través del homebanking. En tanto, quienes no lo sean pueden acceder al sitio web del banco elegido y gestionar la apertura de manera online.
Las tasas de plazo fijo al inicio de abril y cómo se posiciona cada banco
A continuación, un repaso de las tasas informadas por el Banco Central para depósitos a 30 días:
Banco de la Nación Argentina: 22%
Banco Santander: 20%
Banco Galicia: 20%
Banco Provincia: 23%
Banco BBVA: 21%
Banco Credicoop: 21%
ICBC: 22,5%
Banco Comafi: 21%
Banco Hipotecario: 23%
Cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación
El Banco Nación ofrece una tasa del 22% para depósitos constituidos a través de homebanking. En ese caso, una inversión de $1.000.000 genera un rendimiento de $18.082, por lo que al vencimiento se obtienen $1.018.082.
En cambio, si la operación se realiza de manera presencial en sucursal, la TNA desciende al 20,50%. En ese escenario, la ganancia a 30 días se reduce a $16.849, lo que refleja la conveniencia de operar por canales digitales.
En este contexto, aunque las tasas no atraviesan su mejor momento, el plazo fijo continúa siendo una alternativapara quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo en el corto plazo. Con rendimientos que varían según la entidad y el canal de constitución, comparar opciones y elegir el momento adecuado puede marcar una diferencia concreta en el resultado final.