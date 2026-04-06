6 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Depósito a plazo fijo

Depósito a plazo fijo en abril 2026: cuánto paga cada banco y cuánto rinde invertir hoy

El Banco Central informó las tasas de depósito a plazo fijo para abril. Cuánto paga cada banco y cuánto se puede ganar con una inversión a 30 días.

Depósito a plazo fijo en abril 2026: cuánto paga cada banco y cuánto rinde invertir hoy

Depósito a plazo fijo en abril 2026: cuánto paga cada banco y cuánto rinde invertir hoy

 Por Soledad Maturano

El Banco Central actualiza diariamente la tabla de tasas de interés correspondientes a los depósitos a plazo fijo de los bancos. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia ha sido a la baja, sin mejoras para los ahorristas. Incluso, en algunos casos, los rendimientos ofrecidos por billeteras virtuales lograron igualar o superar las tasas nominales anuales (TNA) bancarias.

Aun así, el plazo fijo sigue siendo una herramienta vigente para un perfil de ahorrista más tradicional o para quienes buscan una alternativa simple para colocar un excedente de dinero por un período corto. En ese escenario, permite atenuar la pérdida de valor frente a la inflación, con bajo riesgo y facilidad operativa.

Lee además
Pymes del sur provincial en crisis y advierten por cierres si no hay medidas urgentes.

Pymes del sur provincial en alerta por la crisis económica, reclaman medidas urgentes
Chinche del arce en Mendoza: cómo controlar el insecto según el nuevo informe del Iscamen

Chinche del arce en Mendoza: cómo controlar el insecto según el nuevo informe del Iscamen
deposito a plazo fijo dinero plata
El plazo fijo ha perdido peso en los últimos meses.

El plazo fijo ha perdido peso en los últimos meses.

Desde el Banco Central de la República Argentina recomiendan que quienes ya son clientes de una entidad constituyan el plazo fijo a través del homebanking. En tanto, quienes no lo sean pueden acceder al sitio web del banco elegido y gestionar la apertura de manera online.

Las tasas de plazo fijo al inicio de abril y cómo se posiciona cada banco

A continuación, un repaso de las tasas informadas por el Banco Central para depósitos a 30 días:

  • Banco de la Nación Argentina: 22%
  • Banco Santander: 20%
  • Banco Galicia: 20%
  • Banco Provincia: 23%
  • Banco BBVA: 21%
  • Banco Credicoop: 21%
  • ICBC: 22,5%
  • Banco Comafi: 21%
  • Banco Hipotecario: 23%

Cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días en el Banco Nación

El Banco Nación ofrece una tasa del 22% para depósitos constituidos a través de homebanking. En ese caso, una inversión de $1.000.000 genera un rendimiento de $18.082, por lo que al vencimiento se obtienen $1.018.082.

En cambio, si la operación se realiza de manera presencial en sucursal, la TNA desciende al 20,50%. En ese escenario, la ganancia a 30 días se reduce a $16.849, lo que refleja la conveniencia de operar por canales digitales.

plazo fijo.png
Conviene realizar el plazo fijo a través de homebanking.

Conviene realizar el plazo fijo a través de homebanking.

En este contexto, aunque las tasas no atraviesan su mejor momento, el plazo fijo continúa siendo una alternativa para quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo en el corto plazo. Con rendimientos que varían según la entidad y el canal de constitución, comparar opciones y elegir el momento adecuado puede marcar una diferencia concreta en el resultado final.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de abril de 2026

El Gobierno reactiva los vouchers educativos: quiénes pueden acceder en 2026

Abril empieza con alivio al bolsillo: las promos del Banco Nación para el consumo diario

Inflación en Argentina: el piso del 3% se consolida y complica el plan económico

ANSES paga este lunes 6 de abril: consultá si te corresponde cobrar

Radiografía del turismo en Semana Santa 2026: más viajes, menor consumo y estadías cortas

Energía y dólares: por qué Vaca Muerta puede cambiar la economía argentina

Javier Milei anticipa más aumentos: "Queda una gran corrección de precios regulados"

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 6 de abril de 2026

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

El Gobierno dispuso la actualización en el salario de policías y penitenciarios y sumó un ítem.

El Gobierno dispuso la suba en el salario de policías y penitenciarios con un ítem pendiente