¿Sabés qué votás en La Paz? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante. Qué se vota en La Paz y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.
El 22 de febrero se votará la renovación de la mitad de concejales. Si vivís en La Paz, conocé todos los detalles de las elecciones en esta nota.
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y Maipú.
En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, cinco nuevos ediles para los próximos cuatro años.
Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Partido de los Jubilados
Frente Libertario Demócrata
Frente Verde
Elegí Gestión La Paz
El concejo paceño tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista (PJ) y 4 de Cambia Mendoza (CM). De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 de CM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).
Mientras que seguirán en sus cargos: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).
Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.