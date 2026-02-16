16 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Comicios municipales

¿Sabés qué votás en La Paz? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El 22 de febrero se votará la renovación de la mitad de concejales. Si vivís en La Paz, conocé todos los detalles de las elecciones en esta nota.

¿Sabés que votás en La Paz? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.
¿Sabés que votás en La Paz? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026.
Por Sitio Andino Política

El próximo 22 de febrero serán las elecciones 2026 en 6 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza para renovar bancas en el Concejo Deliberante. Qué se vota en La Paz y cuál será la Boleta Única de Papel que se encontrarán los votantes.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales, por lo que los ciudadanos de ese municipio deberán ir a las urnas este mes, al igual que en Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y Maipú.

Lee además
El próximo 22 de febrero, seis comunas de Mendoza volverán a las urnas.
Comicios municipales

Elecciones en Mendoza: prevén baja participación y pocas consecuencias para quienes no voten
La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026: quiénes votan.
Comicios municipales

La provincia de Mendoza entra en la recta final hacia las elecciones 2026

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad de los concejales, es decir, cinco nuevos ediles para los próximos cuatro años.

La Boleta Única de Papel para las elecciones 2026 en La Paz

Tal como ocurrió en octubre, el sistema de votación en febrero será el de Boleta Única Papel (BUP), que contendrá una sola categoría (concejales), con todas las propuestas políticas ubicadas de izquierda a derecha.

LA PAZ

Quiénes encabezan las listas de candidatos en La Paz

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

  • Nelson Poroyán
  • Maribel Pérez

Partido de los Jubilados

  • Mario Ochoa
  • Deolinda Bustos

Frente Libertario Demócrata

  • "Lili" Rosas
  • "Juanjo" Serrano

Frente Verde

  • Melisa del Castillo
  • Emiliano Timpanario

Elegí Gestión La Paz

  • "Beto" Roza
  • Karen Martínez
Concejo Deliberante de La Paz - 66285
Concejo Deliberante de La Paz.

Concejo Deliberante de La Paz.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de La Paz

El concejo paceño tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista (PJ) y 4 de Cambia Mendoza (CM). De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 de CM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).

Mientras que seguirán en sus cargos: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).

Documentos habilitados paravotar

Se podrá votar con: Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda «No válido para votar» y DNI Tarjeta siempre que estén en buen estado. Se deberá presentar el documento que figura en el padrón o uno más actualizado. No podés votar si llevás un DNI anterior al que figura registrado.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2026: ¿Por qué se vota en la provincia de Mendoza?

Elecciones 2026: con listas oficializadas, avanza la impresión de las boletas única de papel

En una noche inolvidable de Vendimia, La Paz eligió a Ana Laura Roza como su reina 2026

Vendimia 2026: La Paz celebra su fiesta departamental y abre el Festival La Paz y el Canto de Cuyo

La reforma laboral terminará en la Justicia: gremios, jueces y el Gobierno ya anticipan una ola de demandas

Reforma laboral: el Gobierno modificará el artículo sobre licencias médicas tras las fuertes críticas

¿Sabés que votás en Luján de Cuyo? Qué se elige y cómo es la boleta de las elecciones 2026

El uso de celulares en las cárceles para cometer delitos vuelve al centro del debate: qué resolvió Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que se harán modificaciones en el artículo sobre licencias médicas. 
marcha atrás

Reforma laboral: el Gobierno modificará el artículo sobre licencias médicas tras las fuertes críticas

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2415 y números ganadores del domingo 15 de febrero

Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú. 
LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Un hombre falleció en Godoy Cruz luego de avanzar con un cuchillo hacia efectivos policiales, según el parte oficial. Imagen ilustrativa
violencia

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica realizó una inspección ocular minuciosa - Ilustrativa
Participó de un grave homicidio en 2020

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria