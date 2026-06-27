San Rafael capacita a familias rurales para afrontar contingencias durante el invierno

El Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Desastres continúa desarrollando acciones de prevención y capacitación en los distritos y parajes más alejados de San Rafael.
El operativo en San Rafael también incluye relevamientos de viviendas y caminos, además del fortalecimiento de las comunicaciones por radio VHF y WhatsApp.
El Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Desastres continúa desarrollando acciones de prevención y capacitación en los distritos y parajes más alejados de San Rafael.
Este jueves, los equipos municipales llegaron al SUM del paraje Los Toldos, en Punta del Agua, donde se reunieron con familias rurales de la zona para brindarles consejos y herramientas destinadas a afrontar las contingencias climáticas propias de la temporada invernal.
Personal de Defensa Civil y de la Dirección de Arraigo abordó diferentes temas relacionados con los pronósticos meteorológicos y las medidas preventivas ante fenómenos climáticos adversos.
Durante la jornada también se brindaron conocimientos sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), preparación de mochilas de emergencia y estrategias para proteger a los animales frente a las bajas temperaturas, nevadas o temporales.
El objetivo es que los habitantes de las zonas rurales cuenten con herramientas para actuar ante una emergencia y puedan reducir los riesgos derivados de las condiciones climáticas del invierno.
Además de las capacitaciones, los equipos municipales realizan relevamientos sobre el estado de las viviendas y los caminos rurales de los diferentes parajes.
También trabajan en el fortalecimiento de los sistemas de comunicación mediante equipos de radio VHF y grupos de WhatsApp, herramientas fundamentales para mantener el contacto con las familias que viven en zonas alejadas o de difícil acceso.
Los pronósticos para este invierno contemplan la posibilidad de nevadas intensas hacia finales de julio en sectores cercanos a la cordillera. Por este motivo, las tareas preventivas continuarán desarrollándose en los distintos parajes del secano sanrafaelino.