San Rafael capacita a familias rurales para afrontar contingencias durante el invierno

El Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Desastres continúa desarrollando acciones de prevención y capacitación en los distritos y parajes más alejados de San Rafael .

Este jueves, los equipos municipales llegaron al SUM del paraje Los Toldos, en Punta del Agua , donde se reunieron con familias rurales de la zona para brindarles consejos y herramientas destinadas a afrontar las contingencias climáticas propias de la temporada invernal.

Personal de Defensa Civil y de la Dirección de Arraigo abordó diferentes temas relacionados con los pronósticos meteorológicos y las medidas preventivas ante fenómenos climáticos adversos .

Durante la jornada también se brindaron conocimientos sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), preparación de mochilas de emergencia y estrategias para proteger a los animales frente a las bajas temperaturas, nevadas o temporales.

El objetivo es que los habitantes de las zonas rurales cuenten con herramientas para actuar ante una emergencia y puedan reducir los riesgos derivados de las condiciones climáticas del invierno.

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Relevan viviendas y caminos rurales en San Rafael

Además de las capacitaciones, los equipos municipales realizan relevamientos sobre el estado de las viviendas y los caminos rurales de los diferentes parajes.

También trabajan en el fortalecimiento de los sistemas de comunicación mediante equipos de radio VHF y grupos de WhatsApp, herramientas fundamentales para mantener el contacto con las familias que viven en zonas alejadas o de difícil acceso.

Los pronósticos para este invierno contemplan la posibilidad de nevadas intensas hacia finales de julio en sectores cercanos a la cordillera. Por este motivo, las tareas preventivas continuarán desarrollándose en los distintos parajes del secano sanrafaelino.