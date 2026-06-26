San Rafael: una obra de riego busca fortalecer la producción en Cuadro Benegas

El equipo técnico del Departamento General de Irrigación , junto con el superintendente Sergio Marinelli , supervisará una obra ubicada en Cuadro Benegas , departamento de San Rafael .

El proyecto contempla una mejora integral del Canal Serú-Civit , con el objetivo de reducir las pérdidas por infiltración, optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y mejorar el servicio que reciben los productores de la zona.

Entre las principales intervenciones se encuentra la impermeabilización de tramos estratégicos del canal que actualmente registran pérdidas de agua por infiltración.

También se buscará avanzar hacia un sistema de distribución más flexible y participativo , que pueda adaptarse de mejor manera a las necesidades de los productores y usuarios del sistema de riego.

Otro de los objetivos centrales será garantizar un uso más eficiente del agua, una medida fundamental frente al actual contexto de escasez hídrica y a los desafíos ambientales que atraviesa la producción agrícola.

Una obra estratégica para la producción de San Rafael

La intervención es considerada clave para el fortalecimiento de la matriz productiva de San Rafael, ya que permitirá impulsar la tecnificación del riego y mejorar la calidad del servicio.

Además, la modernización del Canal Serú-Civit permitirá preparar al sector productivo para afrontar futuros escenarios de menor disponibilidad de agua, mediante una administración más eficiente y sostenible del recurso hídrico.