Jóvenes de San Rafael pusieron a prueba sus conocimientos en una jornada matemática

Más de una decena de estudiantes de nivel superior participaron de la primera edición de las Olimpiadas Matemáticas de San Rafael , organizadas por la Coordinación de Juventud del Municipio junto con alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI).

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro académico, intercambio de conocimientos y desafío intelectual entre jóvenes que cursan carreras terciarias y universitarias.

El contenido y la modalidad de la competencia fueron diseñados por estudiantes avanzados y profesores de la FCAI, quienes también acompañaron a los participantes durante toda la jornada.

Las olimpíadas incluyeron diferentes ejercicios y problemas de lógica que pusieron a prueba los conocimientos, la creatividad y la capacidad de razonamiento de los participantes.

Ulises, alumno de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), valoró la experiencia y reconoció la dificultad de los desafíos planteados. “Estuvo bueno y fue bastante complicado, con muchos problemas de lógica. Me animé a venir para probar y creo que hay mucha gente que podría sumarse en futuras ediciones”, expresó.

Por su parte, el profesor de la FCAI Nicolás Muzzi destacó que la iniciativa surgió ante la falta de competencias de estas características destinadas a estudiantes de nivel superior.

“Es un proyecto conjunto entre la Facultad y el Municipio, ya que no hay olimpíadas de matemáticas en el nivel superior. Buscamos sembrar una semilla para que la actividad continúe creciendo y generar espacios de encuentro y vínculo entre los jóvenes y las instituciones”, explicó.

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Buscan repetir la experiencia en San Rafael

El coordinador de Juventud de San Rafael, Julen Rabino, celebró la realización de la primera edición y destacó que la propuesta surgió de los propios estudiantes.

“Estamos muy contentos por esta primera edición, que funcionó como un espacio de encuentro académico y educativo. Además de la competencia, la jornada permitió el intercambio y el trabajo conjunto entre los jóvenes”, concluyó.

La iniciativa busca consolidarse y sumar nuevos participantes en futuras ediciones, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y los estudiantes de carreras terciarias y universitarias de San Rafael.