Terremotos en Venezuela: una campaña solidaria de Mendoza superó las expectativas

Más de 700 cajas y seis pallets: la masiva respuesta de Mendoza para asistir a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

La tragedia que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos movilizó a cientos de mendocinos, que respondieron con una masiva campaña de donaciones. En pocos días, la solidaridad permitió reunir más de 700 cajas y seis pallets con insumos destinados a las familias afectadas por el desastre.

Alimentos, ropa, medicamentos, elementos de higiene y otros insumos fueron enviados durante la noche del lunes hacia Buenos Aires , desde donde serán despachados a Venezuela en un vuelo humanitario. La respuesta de la comunidad mendocina y de los venezolanos residentes en la provincia superó ampliamente las expectativas de los organizadores.

Una de las impulsoras de la iniciativa, Angélica Carvajal , destacó que "gracias al pueblo mendocino y a la comunidad venezolana en Mendoza hemos tenido una recepción increíble de insumos”.

Pese al éxito de la convocatoria, desde la organización explicaron que, por el momento, no abrirán una nueva recepción de donaciones hasta contar con garantías de que los próximos envíos podrán concretarse sin inconvenientes. "No queremos comprometernos a recibir más cosas hasta no tener alguna certeza de cómo va a poder ser la gestión para que llegue a Venezuela", señaló.

La organizadora remarcó que la prioridad es asegurar que cada una de las donaciones alcance efectivamente a quienes hoy atraviesan una situación crítica tras el desastre natural.

Un desastre en Venezuela deja miles de víctimas

Mientras la ayuda internacional continúa llegando, la situación en Venezuela sigue agravándose. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos por los dos terremotos ascendió a 1.719 personas, mientras que los heridos ya son 5.034.

Venezuela - SISMO.25-Junio-2026 - Desaparecidos (1) De acuerdo con la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela, hasta la última actualización permanecían 45.485 personas sin contacto, mientras que 15.346 ya habían sido localizadas, sobre un total de 60.831 ciudadanos reportados como buscados.

Además, las autoridades contabilizan 15.866 damnificados, en un contexto en el que los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de las zonas más afectadas.