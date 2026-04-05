¿Domingos sin supermercados? Un debate que vuelve y su posible impacto en Mendoza

Un viejo debate que involucra el funcionamiento de supermercados parece reflotar en algunas localidades del país. Esta vez, el foco está puesto en la provincia de Buenos Aires, donde en la ciudad de Bragado el Sindicato de Empleados de Comercio impulsó la posibilidad de que supermercados y autoservicios cierren los días domingo.

La iniciativa no es nueva : tiene antecedentes desde 1989 y apunta a garantizar un día de descanso durante el fin de semana para los trabajadores del sector, que en la práctica suelen tener francos rotativos en días hábiles . En ese contexto, y ante la reaparición del tema, Sitio Andino consultó a referentes de la actividad en la provincia Mendoza para conocer si es un debate que acá tiene lugar y cómo se posiciona el sector frente a una eventual medida de este tipo.

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Los supermercados concentran buena parte de su actividad durante los fines de semana , cuando aumenta el flujo de clientes: muchas familias aprovechan esos días para hacer las compras de la semana o incluso incorporan la visita al súper como parte de la salida. A esto se suman las promociones bancarias en días específicos de la semana , que también impulsan el consumo.

La propuesta apunta a garantizar un día de descanso durante el fin de semana.

En ese escenario, la posibilidad de cerrar los domingos podría generar resistencias, especialmente entre las grandes cadenas, por el impacto directo que podría tener en sus ingresos -tal como ocurrió en la localidad de Bragado, donde Maxiconsumo y La Anónima ya mostraron resistencia -.

cerrado supermercado Algunas cadenas de supermercado muestran resistencia.

Sin embargo, la mirada no es unánime. Algunos referentes del sector consideran que una medida de este tipo podría reconfigurar la dinámica comercial y abrir espacio para otros formatos de venta.

Una oportunidad para el comercio de cercanía

Desde el sector privado mendocino, algunas voces plantean que el cierre los días domingo de cadenas grandes podría beneficiar a los comercios más pequeños. Consultado por Sitio Andino, Rubén David, de Mayorista Oscar David, expresó que la discusión no se limita al descanso laboral, sino que también involucra a actores más pequeños: “Para que comercios chicos los días domingos puedan trabajar mejor”.

En la misma línea, Adrián Alín -presidente de la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios (CECITyS)- consideró que la medida podría dar aire al comercio de cercanía y mencionó experiencias internacionales como referencia. En países como España, por ejemplo, cadenas como Mercadona mantienen el cierre dominical de forma rigurosa, comentó a Sitio Andino.

No obstante, ambos referentes coincidieron en que no se trata de un debate vigente hoy en la provincia, una postura que también fue señalada por empleados de comercio consultados por este medio. Es decir, la provincia tiene por ahora normal funcionamiento de supermercados los días domingo.

El trasfondo laboral del pedido

Detrás de la propuesta emerge la discusión sobre las condiciones laborales en el sector. Los empleados de comercio suelen trabajar seis días a la semana, con un único franco que, en la mayoría de los casos, es rotativo y se otorga en días hábiles.

oscar david, supermercados, mayorista, compras, canasta basica, mercaderia.jpg Podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Foto: Yemel Fil

Este esquema dificulta la planificación del tiempo personal y limita la posibilidad de contar con un descanso durante el fin de semana, un aspecto que el gremio de Bragado busca modificar. En ese sentido, el cierre de supermercados los días domingos se plantea como una forma de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Por ahora se trata de un debate que está en agenda en una localidad bonaerense y que promete continuar en las próximas semanas.