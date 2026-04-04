5 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Policía de Mendoza

El Carrizal bajo control: la policía de Mendoza detecta conductores irregulares y aplica sanciones

Durante operativos en El Carrizal, la policía de Mendoza retuvo vehículos por alcoholemia positiva y falta de licencia, además de labrar 15 actas de infracción.

Control vehicular de la Policía de Mendoza.

Control vehicular de la Policía de Mendoza.

Por Sitio Andino Policiales

En el marco de los operativos de control vehicular que la Policía de Mendoza despliega de manera sostenida, se realizaron procedimientos en El Carrizal que permitieron detectar infracciones y retirar de circulación a conductores en situación irregular.

Durante el operativo, se controlaron vehículos particulares y motocicletas mediante puestos fijos y móviles, en línea con la estrategia provincial de prevención que combina presencia territorial, fiscalización y controles de alcoholemia en puntos estratégicos.

Lee además
Accidente en el ingreso a La Junta, Malargüe.

Impactante accidente en moto en Malargüe terminó con lesionados graves
Afortunada, Villano y Curaca, tres caballos emblemáticos de la Policía Montada, se despidieron definitivamente del servicio activo

Por qué se retiran tres caballos emblemáticos de la Policía Montada en Mendoza

Como resultado de las tareas, se labraron 15 actas de infracción y se dispuso la retención de cinco vehículos: cuatro por alcoholemia positiva y uno por falta de licencia de conducir. El resto de las actas correspondieron a faltas leves a la ley de tránsito, como documentación incompleta o incumplimiento de normas de seguridad vial.

image

Estos controles forman parte de un esquema que se replica en distintos puntos de la provincia, con operativos simultáneos y sorpresivos que buscan desalentar conductas de riesgo, reducir la siniestralidad vial y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.

“La presencia policial en rutas y zonas recreativas se intensifica especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la circulación, con el objetivo de garantizar condiciones seguras tanto para conductores como para peatones”, destacaron desde la fuerza.

La iniciativa se enmarca en una política provincial de seguridad vial que busca concientizar sobre la importancia de respetar la normativa de tránsito, promover la conducción responsable y prevenir accidentes en corredores turísticos y áreas de alta circulación.

La Policía de Mendoza refuerza la vigilancia

Con estos operativos, Mendoza refuerza la vigilancia y el control sobre las rutas y accesos, reafirmando su compromiso con la seguridad vial y la prevención de accidentes. Los conductores son instados a respetar los límites legales de velocidad, circular con documentación al día y evitar conducir bajo los efectos del alcohol para contribuir a un tránsito más seguro en toda la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Dramática madrugada en Malargüe: una panadería se incendió mientras trabajaban adentro

Giro inesperado en la investigación por el paradero de un jubilado en Guaymallén

Alarma en Malargüe por disparos en zona urbana: dos detenidos

El peor final para el andinista buscado en Alta Montaña

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Accidente en Ruta 7: un motociclista perdió el control y cayó en la Curva del Soldado

Tragedia en Tunuyán: un muerto y un herido grave tras un choque en moto

Incendio en empresa de pallets en Maipú: daños casi totales y operativo intenso

LO QUE SE LEE AHORA
Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Hoy es Domingo de Pascua: qué representa esta fecha clave para los cristianos