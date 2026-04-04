El Carrizal bajo control: la policía de Mendoza detecta conductores irregulares y aplica sanciones

En el marco de los operativos de control vehicular que la Policía de Mendoza despliega de manera sostenida, se realizaron procedimientos en El Carrizal que permitieron detectar infracciones y retirar de circulación a conductores en situación irregular.

Durante el operativo, se controlaron vehículos particulares y motocicletas mediante puestos fijos y móviles , en línea con la estrategia provincial de prevención que combina presencia territorial, fiscalización y controles de alcoholemia en puntos estratégicos.

Como resultado de las tareas, se labraron 15 actas de infracción y se dispuso la retención de cinco vehículos : cuatro por alcoholemia positiva y uno por falta de licencia de conducir. El resto de las actas correspondieron a faltas leves a la ley de tránsito, como documentación incompleta o incumplimiento de normas de seguridad vial.

Estos controles forman parte de un esquema que se replica en distintos puntos de la provincia, con operativos simultáneos y sorpresivos que buscan desalentar conductas de riesgo, reducir la siniestralidad vial y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.

“La presencia policial en rutas y zonas recreativas se intensifica especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la circulación, con el objetivo de garantizar condiciones seguras tanto para conductores como para peatones”, destacaron desde la fuerza.

La iniciativa se enmarca en una política provincial de seguridad vial que busca concientizar sobre la importancia de respetar la normativa de tránsito, promover la conducción responsable y prevenir accidentes en corredores turísticos y áreas de alta circulación.

La Policía de Mendoza refuerza la vigilancia

Con estos operativos, Mendoza refuerza la vigilancia y el control sobre las rutas y accesos, reafirmando su compromiso con la seguridad vial y la prevención de accidentes. Los conductores son instados a respetar los límites legales de velocidad, circular con documentación al día y evitar conducir bajo los efectos del alcohol para contribuir a un tránsito más seguro en toda la provincia.