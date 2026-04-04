El consumo masivo en Argentina se reconfigura: compras más planificadas y canales de cercanía en alza

El consumo masivo en Argentina atraviesa un proceso de transformación estructural , con señales mixtas entre retrocesos recientes y una recuperación incipiente. Tras una caída de 3,7% interanual en 2025 y cinco meses consecutivos de contracción, los primeros datos de 2026 muestran un avance leve del 1% , en un contexto de ingresos ajustados y alta inflación que condiciona las decisiones de compra .

El análisis de Worldpanel by Numerator, NielsenIQ, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y PedidosYa revela un patrón central: el consumo cambia de forma, no de base . Los hogares compran menos productos por visita, espaciando las compras y planificando con más cuidado cada gasto.

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“La caída no se da por una pérdida masiva de compradores, sino por una menor frecuencia de compra, que retrocedió 8,2% en el último trimestre de 2025, y reducción de volumen en 4,7%”, explicó Esteban Cagnoli, Managing Director de Worldpanel by Numerator en Argentina.

El resultado es un consumidor más estratégico , priorizando productos esenciales como alimentos secos, lácteos y congelados, mientras que otras categorías pierden peso en la canasta total.

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Autoservicios y online, los canales que ganan terreno

Los cambios de hábito impactan directamente en los canales de venta. Según NielsenIQ, autoservicios independientes crecieron 4% y los almacenes 8%, mientras que los supermercados de cadena cayeron 4%. El canal tradicional ya concentra 34% del consumo, frente al 31% de las grandes cadenas.

El comercio electrónico también consolida su protagonismo: en PedidosYa, las órdenes crecieron 22% en 2025 y 20% en 2026, con un fuerte aumento de los supermercados digitales (37% en el primer trimestre). Sin embargo, los usuarios compran de manera más racional, comparando precios, promociones y logística antes de decidir.

consumo supermercado

Polarización del consumo y brechas entre hogares

Otro rasgo clave es la fragmentación del consumo. Los hogares de menores ingresos registran mayor contracción, mientras los de ingresos altos sostienen mejor su gasto. Esto se refleja en las marcas: crecen los productos premium y económicos, mientras las marcas tradicionales pierden participación.

“La recuperación es desigual y gradual. El consumidor argentino deja de ser impulsivo para volverse estratégico, comprando menos por vez, comparando más y priorizando canales que le permitan controlar su presupuesto”, resumió Julián Fernández, Analytics & Insights Manager de NielsenIQ.