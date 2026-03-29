29 de marzo de 2026
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Inflación

La inflación vuelve a inquietar: estiman que marzo podría arrancar otra vez con un 3%

Anticipan una inflación superior al 3%, impulsada por combustibles y factores estacionales. ¿Habrá un quiebre en la tendencia de desaceleración de precios?

Consultoras advierten un quiebre en la desaceleración de la inflación

Consultoras advierten un quiebre en la desaceleración de la inflación

Por Sitio Andino Economía

Las primeras estimaciones encendieron alertas sobre la inflación de marzo, que podría superar el 3% y marcar un cambio en la tendencia reciente. El aumento de combustibles, junto a factores estacionales y tensiones externas como el conflicto en Medio Oriente, aparece como el principal motor de esta aceleración en los precios.

Diversas consultoras coincidieron en ubicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un rango de entre el 2,8% y el 3,2%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de febrero. El dato no sería menor: sería el primer registro que vuelve a comenzar con “3” desde marzo del año pasado, cuando la inflación alcanzó el 3,7%.

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Combustibles y contexto internacional: las claves detrás de la suba de precios

Uno de los principales motores de esta suba es el incremento en los combustibles, en particular la nafta, que registró aumentos durante gran parte del mes. Este fenómeno no solo impacta de manera directa en el bolsillo de los consumidores, sino que también genera un efecto en cadena sobre los costos logísticos y de producción, presionando al alza otros precios de la economía.

Un informe de Adcap Grupo Financiero atribuyó parte de esta presión a un “rezago del shock de Irán”, señalando que el conflicto internacional tuvo un impacto directo en la estructura de costos. En ese marco, advirtieron que la corrección pendiente en los precios de los combustibles podría sostener la tensión inflacionaria en las próximas semanas.

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Desde la consultora EcoGo, en tanto, estimaron una inflación cercana al 3%, aunque destacaron un cambio en la dinámica: a diferencia de meses anteriores, los alimentos no están liderando las subas. En la misma línea, Fundación Libertad y Progreso señaló que la aceleración se hizo más evidente en la tercera semana de marzo, impulsada principalmente por el encarecimiento del combustible.

Otras proyecciones se mantienen en niveles similares. LCG ubicó el IPC entre el 2,8% y el 2,9%, mientras que Empiria estimó una cifra más elevada, cercana al 3,2%, explicada en parte por el impacto del inicio del ciclo lectivo, con subas en educación. Por su parte, Equilibra fue más contundente al afirmar que la inflación “empezará con 3”, impulsada tanto por precios regulados como por factores estacionales.

Medidas del BCRA y estrategia oficial frente a un escenario más desafiante

En paralelo, el escenario monetario también suma elementos de análisis. El Banco Central (BCRA) anunció una reducción de cinco puntos porcentuales en los encajes bancarios, una medida que, según Adcap, contribuye a relajar las condiciones de liquidez y forma parte de una estrategia para recomponer los anclajes monetarios.

El Gobierno, en este contexto, busca sostener un equilibrio entre un mercado de dinero más activo —con una tasa de fondeo cercana al 20%— y la estabilidad del tipo de cambio, apoyada en importaciones contenidas y mayor oferta de divisas. Sin embargo, la combinación de factores internos y externos mantiene abierta la incógnita sobre la evolución de los precios en el corto plazo.

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