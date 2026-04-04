Comodoro Rivadavia será sede del Nodo Industrial Patagonia Austral 2026
Durante dos jornadas en Comodoro Rivadavia se debatirán temas clave como energía, logística y economía del mar en la Patagonia.
“Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”.
Los días 16 y 17 de abril se realizará en el "Centro Cultural Alfredo Sahdi", Comodoro Rivadavia, Chubut, el encuentro “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”, un espacio federal de diálogo y construcción estratégica donde empresas, parques industriales, instituciones académicas, sindicatos y gobiernos debatirán el futuro productivo de la región.
Organizado por la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Grupo Jornada Medios, APIA, Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, y Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
El eje conceptual del evento será “Los parques industriales como eje de la construcción de competitividad territorial”, una mirada estratégica que posiciona a los parques industriales no solo como espacios de infraestructura productiva, sino como verdaderos nodos de articulación entre capacidades locales, innovación y desarrollo económico regional.
Parque industrial y competitividad territorial
Desde su fundación en 2020,la Asociación de Parques Industriales Argentinos trabaja en la promoción y fortalecimiento de los agrupamientos industriales en todo el país. Actualmente la entidad articula con más de 600 parques y agrupamientos industriales, logísticos y tecnológicos, consolidando una red federal orientada a potenciar la producción, la innovación y la integración territorial.
En este contexto, el encuentro se enmarca en los llamados Nodos APIA, encuentros federales, industriales y empresariales que son organizados a lo largo y ancho del país. En esta ocasión se propone fortalecer la idea de competitividad territorial y sistémica, entendida como el resultado de la interacción entre actores públicos y privados, el sistema científico-tecnológico y las instituciones de desarrollo regional.
Bajo esta perspectiva, los parques industriales son considerados infraestructuras estratégicas para el desarrollo, ya que permiten:
ordenar el crecimiento productivo,
generar entornos de innovación,
integrar cadenas de valor regionales,
y potenciar el agregado de valor local.
En otras palabras, los parques industriales no se limitan a la infraestructura física que los compone: también representan ecosistemas productivos donde convergen dinámicas económicas, sociales, tecnológicas y culturales que impulsan el desarrollo territorial.
Tres ejes estratégicos para el desarrollo en la Patagonia
El encuentro se estructurará en torno a tres grandes ejes temáticos, que reflejan los principales desafíos y oportunidades productivas de la región patagónica.
Transición energética
La Patagonia se posiciona como uno de los territorios con mayor potencial energético del mundo. En este sentido, el debate sobre la transición energética buscará analizar cómo aprovechar los recursos energéticos de la región para impulsar el desarrollo industrial local.
Los paneles abordarán temas como:
hidrocarburos y su transformación tecnológica
energías renovables
hidrógeno
minería estratégica
El objetivo es discutir cómo estos recursos pueden contribuir no solo a la transición energética global, sino también a la construcción de una cadena de valor industrial que genere empleo, tecnología y desarrollo regional.
Logística e integración territorial
La logística constituye uno de los factores más determinantes en la estructura de costos de la producción argentina, especialmente en regiones extensas como la Patagonia.
El encuentro abordará la necesidad de pensar una estrategia logística integral, que contemple:
el desarrollo portuario,
la integración marítima y fluvial,
el transporte intermodal,
la infraestructura estratégica,
y la recuperación de la marina mercante nacional.
En este marco, se discutirán iniciativas vinculadas a la integración marítima argentina, el Canal Magdalena y los corredores bioceánicos, elementos fundamentales para fortalecer la conectividad territorial y la competitividad productiva.
Economía del Mar (Economía Azul)
El tercer eje estará dedicado a la llamada economía azul, una estrategia que promueve el uso sostenible del mar y de los recursos oceánicos para impulsar el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo productivo.
Argentina cuenta con uno de los litorales marítimos más extensos del mundo, lo que abre oportunidades en múltiples sectores:
pesca y acuicultura
energía marina
industria naval
biotecnología marina
turismo y actividades vinculadas al ecosistema oceánico
El desafío consiste en integrar estas cadenas de valor de manera sostenible y con alto valor agregado, fortaleciendo la industria nacional y el desarrollo regional.
Un espacio de diálogo federal
El evento “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026” está concebido como un espacio de intercambio entre múltiples actores del desarrollo productivo, donde confluirán representantes de:
parques industriales, logísticos y tecnológicos
empresas y cámaras empresarias
universidades y centros de investigación
sindicatos y organizaciones laborales
gobiernos provinciales y municipales
organismos nacionales e internacionales
A través de conferencias, charlas, stands y espacios de networking, el objetivo central es construir una agenda compartida de desarrollo regional, que permita articular las capacidades locales con estrategias nacionales y proyección internacional.
Patagonia: territorio estratégico para el desarrollo industrial
La elección de Comodoro Rivadavia como sede del encuentro no es casual. La ciudad es uno de los polos energéticos e industriales más importantes del país y un punto estratégico para pensar el futuro productivo de la Patagonia.
Con recursos energéticos, infraestructura portuaria, potencial logístico y una fuerte tradición productiva, la región se presenta como un espacio clave para la construcción de nuevas cadenas de valor industriales vinculadas a la energía, el mar y la logística internacional.
En este escenario, los parques industriales aparecen como plataformas fundamentales para articular inversiones, infraestructura y conocimiento, consolidando territorios productivos capaces de competir en la economía global.
¿Como participar del evento en Comodoro Rivadavia?
La participación en “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026” es gratuita, y requiere inscripción previa.
Quienes deseen asistir pueden registrarse completando el formulario de inscripción disponible en Eventbrite, a través del siguiente enlace:
Una vez realizada la inscripción, los participantes recibirán la confirmación correspondiente.
El encuentro está dirigido a empresas, parques industriales, instituciones académicas y científicas, organismos públicos, organizaciones sindicales, cámaras empresarias y referentes del desarrollo productivo, interesados en debatir y construir una agenda estratégica para el futuro industrial de la Patagonia.
Sobre Participación institucional
Las organizaciones, empresas e instituciones que deseen participar con un stand institucional o de alguna otra manera, podrán aclararlo dentro del formulario en un apartado específico generado, o en todo caso, comunicarse por las vías de contacto siguientes.
Para consultas comerciales y disponibilidad de espacios, comunicarse a: