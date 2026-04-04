Comodoro Rivadavia será sede del Nodo Industrial Patagonia Austral 2026

Los días 16 y 17 de abril s e realizará en el "Centro Cultural Alfredo Sahdi" , Comodoro Rivadavia , Chubut, el encuentro “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”, un espacio federal de diálogo y construcción estratégica donde empresas, parques industriales, instituciones académicas, sindicatos y gobiernos debatirán el futuro productivo de la región.

Organizado por la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Grupo Jornada Medios, APIA, Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, y Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

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El eje conceptual del evento será “Los parques industriales como eje de la construcción de competitividad territorial” , una mirada estratégica que posiciona a los parques industriales no solo como espacios de infraestructura productiva, sino como verdaderos nodos de articulación entre capacidades locales, innovación y desarrollo económico regional .

Desde su fundación en 2020, la Asociación de Parques Industriales Argentinos trabaja en la promoción y fortalecimiento de los agrupamientos industriales en todo el país. Actualmente la entidad articula con más de 600 parques y agrupamientos industriales, logísticos y tecnológicos , consolidando una red federal orientada a potenciar la producción, la innovación y la integración territorial.

En este contexto, el encuentro se enmarca en los llamados Nodos APIA, encuentros federales, industriales y empresariales que son organizados a lo largo y ancho del país. En esta ocasión se propone fortalecer la idea de competitividad territorial y sistémica, entendida como el resultado de la interacción entre actores públicos y privados, el sistema científico-tecnológico y las instituciones de desarrollo regional.

Bajo esta perspectiva, los parques industriales son considerados infraestructuras estratégicas para el desarrollo, ya que permiten:

ordenar el crecimiento productivo,

generar entornos de innovación,

integrar cadenas de valor regionales,

y potenciar el agregado de valor local.

En otras palabras, los parques industriales no se limitan a la infraestructura física que los compone: también representan ecosistemas productivos donde convergen dinámicas económicas, sociales, tecnológicas y culturales que impulsan el desarrollo territorial.

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Tres ejes estratégicos para el desarrollo en la Patagonia

El encuentro se estructurará en torno a tres grandes ejes temáticos, que reflejan los principales desafíos y oportunidades productivas de la región patagónica.

Transición energética

La Patagonia se posiciona como uno de los territorios con mayor potencial energético del mundo. En este sentido, el debate sobre la transición energética buscará analizar cómo aprovechar los recursos energéticos de la región para impulsar el desarrollo industrial local.

Los paneles abordarán temas como:

hidrocarburos y su transformación tecnológica

energías renovables

hidrógeno

minería estratégica

El objetivo es discutir cómo estos recursos pueden contribuir no solo a la transición energética global, sino también a la construcción de una cadena de valor industrial que genere empleo, tecnología y desarrollo regional.

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Logística e integración territorial

La logística constituye uno de los factores más determinantes en la estructura de costos de la producción argentina, especialmente en regiones extensas como la Patagonia.

El encuentro abordará la necesidad de pensar una estrategia logística integral, que contemple:

el desarrollo portuario,

la integración marítima y fluvial,

el transporte intermodal,

la infraestructura estratégica,

y la recuperación de la marina mercante nacional.

En este marco, se discutirán iniciativas vinculadas a la integración marítima argentina, el Canal Magdalena y los corredores bioceánicos, elementos fundamentales para fortalecer la conectividad territorial y la competitividad productiva.

Economía del Mar (Economía Azul)

El tercer eje estará dedicado a la llamada economía azul, una estrategia que promueve el uso sostenible del mar y de los recursos oceánicos para impulsar el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo productivo.

Argentina cuenta con uno de los litorales marítimos más extensos del mundo, lo que abre oportunidades en múltiples sectores:

pesca y acuicultura

energía marina

industria naval

biotecnología marina

turismo y actividades vinculadas al ecosistema oceánico

El desafío consiste en integrar estas cadenas de valor de manera sostenible y con alto valor agregado, fortaleciendo la industria nacional y el desarrollo regional.

Un espacio de diálogo federal

El evento “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026” está concebido como un espacio de intercambio entre múltiples actores del desarrollo productivo, donde confluirán representantes de:

parques industriales, logísticos y tecnológicos

empresas y cámaras empresarias

universidades y centros de investigación

sindicatos y organizaciones laborales

gobiernos provinciales y municipales

organismos nacionales e internacionales

A través de conferencias, charlas, stands y espacios de networking, el objetivo central es construir una agenda compartida de desarrollo regional, que permita articular las capacidades locales con estrategias nacionales y proyección internacional.

Patagonia: territorio estratégico para el desarrollo industrial

La elección de Comodoro Rivadavia como sede del encuentro no es casual. La ciudad es uno de los polos energéticos e industriales más importantes del país y un punto estratégico para pensar el futuro productivo de la Patagonia.

Con recursos energéticos, infraestructura portuaria, potencial logístico y una fuerte tradición productiva, la región se presenta como un espacio clave para la construcción de nuevas cadenas de valor industriales vinculadas a la energía, el mar y la logística internacional.

En este escenario, los parques industriales aparecen como plataformas fundamentales para articular inversiones, infraestructura y conocimiento, consolidando territorios productivos capaces de competir en la economía global.

¿Como participar del evento en Comodoro Rivadavia?

La participación en “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026” es gratuita, y requiere inscripción previa.

Quienes deseen asistir pueden registrarse completando el formulario de inscripción disponible en Eventbrite, a través del siguiente enlace:

https://www.eventbrite.com.ar/e/1985140609000?aff=oddtdtcreator

Una vez realizada la inscripción, los participantes recibirán la confirmación correspondiente.

El encuentro está dirigido a empresas, parques industriales, instituciones académicas y científicas, organismos públicos, organizaciones sindicales, cámaras empresarias y referentes del desarrollo productivo, interesados en debatir y construir una agenda estratégica para el futuro industrial de la Patagonia.

Sobre Participación institucional

Las organizaciones, empresas e instituciones que deseen participar con un stand institucional o de alguna otra manera, podrán aclararlo dentro del formulario en un apartado específico generado, o en todo caso, comunicarse por las vías de contacto siguientes.

Para consultas comerciales y disponibilidad de espacios, comunicarse a:

BUENOS AIRES, CENTRO Y NORTE DEL PAÍS

Lic. Florencia Biarnes

Directora Ejecutiva de APIA

1154983610

[email protected]

[email protected]

CHUBUT Y REGIÓN SUR DEL PAÍS

Lic. Mariana Rivas

Gerenta Comercial Jornada Medios

2804353756

[email protected]

Consultas generales:

[email protected]

[email protected]