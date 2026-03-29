Vitivinicultura: merlot en Argentina, producción en Mendoza y su lugar en el mercado

Es la variedad más cultivada en Burdeos , es la segunda en el mundo y está presente en 17 provincias argentinas. Se trata del merlot, una de las insignias de la vitivinicultura , una uva que produce vinos con cuerpo, equilibrados y con un nivel de acidez moderado.

De acuerdo al informe publicado en noviembre pasado, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , "Francia tiene la mayor superficie de merlot del mundo, siendo la variedad más cultivada en ese país". Sin embargo, también se cultiva en Italia, Estados Unidos, España, Chile y Argentina.

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Este varietal "presenta aromas a notas frutales a ciruelas y guindas, a rosas, especias, pimienta negra y canela. El vino presenta colores rojos violáceos, mientras que su brillo no es muy intenso".

De acuerdo al INV, en 2025 el merlot registraba un total de 4.158 hectáreas cultivadas, es decir que representa el 2,1% del total de vid de la Argentina. Sin embargo, la superficie cultivada de esta variedad cayó un 26,2% en los últimos diez años. En el país, las hectáreas de merlot se distribuyen de la siguiente manera:

Mendoza: 79,2% (3.294 hectáreas),

79,2% (3.294 hectáreas), San Juan : 6% (250 hectáreas),

: 6% (250 hectáreas), Neuquén: 4,8%,

4,8%, Río Negro : 3,9%,

: 3,9%, El resto de las provincias: 6,1%.

En el caso de la provincia de Mendoza, los departamentos del Valle de Uco y el Este son los que producen este varietal, y la superficie cultivada se divide así:

Tupungato: 16%,

16%, Tunuyán: 15%,

15%, Luján de Cuyo: 11,2%,

11,2%, San Martín: 11,1%.

vino El merlot se puede combinar con una gran variedad de platos.

El merlot en el mercado nacional y en el exterior

Según el informe del INV, en 2024 se destinó el 73,4% del volumen al mercado interno, mientras que el resto se exportó. Además, del volumen total comercializado, el 63,3% corresponde a varietal puro, mientras que los cortes alcanzaron el 36,7%.

"La tendencia indica que las ventas de este varietal caen en ambos mercados, no obstante en el interno hay un aumento de 17,5% en merlot puro en 2024 sobre el año anterior", detalla el documento.

Este varietal fue el quinto más consumido en la Argentina durante 2024. Además, el merlot-malbec fue el que más se despachó al mercado interno en 2024, con el 83,5% de participación en cortes. En segundo lugar, se ubicó el trivarietal conformado por merlot, malbec y cabernet sauvignon, con el 5,6%.

En lo que respecta al mercado externo, desde 2015 a 2020 hubo un aumento de exportaciones, pero luego decaen año a año. "En 2024 el volumen exportado del varietal puro fue un -9,9% menor que en 2023", indica el informe.

Además, el merlot puro en 2024 se destinó principalmente a:

Estados Unidos (24,6%),

(24,6%), Brasil (20,3%) y

(20,3%) y Países Bajos (13,3%).

Sin embargo, los cortes fueron preferentemente a Latinoamérica:

Venezuela (35,7%),

(35,7%), Uruguay (13,5%),

(13,5%), Perú (13%) y

(13%) y Ecuador (11,4%).

Maridaje: cómo lucir el merlot

Este varietal es versátil y contiene taninos suaves que realzan el sabor de las carnes rojas. Sin embargo, también combina con cerdo, pollo, pescados y mariscos.

También, se puede maridar con quesos semiduros como gouda, fontina o pategrás, e incluso con algunos blandos tipo brie. El merlot requiere comidas equilibradas, con textura, pero sin picante en exceso o acidez.