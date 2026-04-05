5 de abril de 2026
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Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Este 5 de abril, se conmemora el Domingo de Pascua. Conocé todos los detalles del día más importante de la Semana Santa.

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Por Sitio Andino Sociedad

Este 5 de abril se conmemora el Domingo de Pascua, la celebración más importante de la Iglesia Católica. Es una de las jornadas centrales de la Semana Santa para los fieles. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre esta fecha.

Por qué hoy, 5 de abril, se conmemora el Domingo de Pascua

El Domingo de Pascua o de Resurrección es la celebración más importante del calendario cristiano y marca el final de la Semana Santa. Esta fecha conmemora la resurrección de Jesús, ocurrida tres días después de su crucifixión en el Calvario.

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Según el Nuevo Testamento, el hijo de Dios volvió a la vida tal como había anunciado, cumpliendo la promesa divina y reafirmando su papel como salvador de la humanidad. En esta jornada se realizan misas, liturgias y procesiones en distintas partes del mundo, en recuerdo de los hechos relatados en los evangelios.

huevo de pascua
El huevo de chocolate es una tradición típica de Pascua

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Por qué se comen huevos de chocolate

El huevo de chocolate es una tradición típica de Pascua. Su origen se remonta a antiguas culturas donde el huevo simbolizaba fertilidad y el inicio de un nuevo ciclo. En el cristianismo, con el tiempo, se asoció también a la vida y la resurrección.

Como símbolo de prosperidad y buenos deseos, los huevos comenzaron a regalarse y esta costumbre se mantiene hasta hoy en hogares de todo el mundo.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 5 de abril, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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