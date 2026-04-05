Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Por Sitio Andino Sociedad







Este 5 de abril se conmemora el Domingo de Pascua, la celebración más importante de la Iglesia Católica. Es una de las jornadas centrales de la Semana Santa para los fieles. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre esta fecha.

Por qué hoy, 5 de abril, se conmemora el Domingo de Pascua El Domingo de Pascua o de Resurrección es la celebración más importante del calendario cristiano y marca el final de la Semana Santa. Esta fecha conmemora la resurrección de Jesús, ocurrida tres días después de su crucifixión en el Calvario.

Según el Nuevo Testamento, el hijo de Dios volvió a la vida tal como había anunciado, cumpliendo la promesa divina y reafirmando su papel como salvador de la humanidad. En esta jornada se realizan misas, liturgias y procesiones en distintas partes del mundo, en recuerdo de los hechos relatados en los evangelios.

huevo de pascua El huevo de chocolate es una tradición típica de Pascua Por qué se comen huevos de chocolate El huevo de chocolate es una tradición típica de Pascua. Su origen se remonta a antiguas culturas donde el huevo simbolizaba fertilidad y el inicio de un nuevo ciclo. En el cristianismo, con el tiempo, se asoció también a la vida y la resurrección.

Como símbolo de prosperidad y buenos deseos, los huevos comenzaron a regalarse y esta costumbre se mantiene hasta hoy en hogares de todo el mundo. Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 5 de abril, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.