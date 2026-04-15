Nueva propuesta de la UNCuyo: curso en construcción con modalidad mixta y salida laboral

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UNCuyo oficializó un nuevo curso como alternativa de salida laboral en el rubro de la construcción . Con el respaldo de empresas del sector , la propuesta está dirigida a personas que, más allá de contar con experiencia previa, solo necesitan tener formación primaria como requisito excluyente .

La nueva propuesta, certificada por la UNCuyo , consiste en la Microcredencial Montajista Nivel 1 , que llega a su tercera edición con el acompañamiento del ITU y el Clúster de la Construcción SICONM. Se trata de una formación orientada a brindar conocimientos básicos sobre el montaje de sistemas constructivos industrializados .

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En este marco, el curso permite integrarse a equipos de trabajo del sector , con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos mediante la incorporación de herramientas y saberes específicos .

Además de ofrecer contenidos actualizados, la capacitación busca articular conocimientos previos con las exigencias actuales del mercado , nivelando a los participantes en contenidos y habilidades básicas necesarias para desempeñarse como montajistas .

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La iniciativa surge de un trabajo conjunto con empresas del sector de la construcción industrializada, que no solo aportaron los insumos y conocimientos técnicos, sino que también participaron en la validación del programa junto al Rectorado y al ITU de la Universidad Nacional de Cuyo.

Entre las empresas participantes en la edición 2026 se encuentran:

Grupo Extra Brut (Steel Framing)

(Steel Framing) Frío Latina – Grupo LTN (Paneles aislantes)

(Paneles aislantes) Chirino (Ladrillos huecos)

(Ladrillos huecos) Fonther – Concrehaus (Paneles monolíticos estructurales)

(Paneles monolíticos estructurales) NAV (Módulos habitacionales)

(Módulos habitacionales) Máchena (Ferretería industrial)

(Ferretería industrial) PREAR (Soluciones premoldeadas)

Asimismo, existe la posibilidad de que este proyecto se amplíe a futuro, con certificaciones conjuntas junto a otras instituciones y organismos de alcance nacional y regional, fortaleciendo la articulación con todo el sector.

Requisitos y cómo inscribirse

El curso comenzará el 27 de abril y finalizará el 17 de julio. Se dictará bajo modalidad mixta, con predominio de clases presenciales y complemento virtual.

Está destinado al público general con escolaridad primaria completa, preferentemente (aunque no excluyente) con formación técnica o experiencia en el rubro.

La inscripción ya se encuentra habilitada a través de la página oficial de la UNCuyo. El costo es de $290.000 para el público general y de $256.000 para estudiantes, egresados, docentes y personal no docente de la universidad.