Nueva propuesta de la UNCuyo: curso en construcción con modalidad mixta y salida laboral

ElInstituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UNCuyo oficializó un nuevo curso como alternativa de salida laboral en el rubro de la construcción. Con el respaldo de empresas del sector, la propuesta está dirigida a personas que, más allá de contar con experiencia previa, solo necesitan tener formación primaria como requisito excluyente.
Microcredencial Montajista - UNCUYO
El ITU presentó un nuevo curso: de qué se trata
La nueva propuesta, certificada por la UNCuyo, consiste en la Microcredencial Montajista Nivel 1, que llega a su tercera edición con el acompañamiento del ITU y el Clúster de la Construcción SICONM. Se trata de una formación orientada a brindar conocimientos básicos sobre el montaje de sistemas constructivos industrializados.
En este marco, el curso permite integrarse a equipos de trabajo del sector, con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos mediante la incorporación de herramientas y saberes específicos.
Además de ofrecer contenidos actualizados, la capacitación busca articular conocimientos previos con las exigencias actuales del mercado, nivelando a los participantes en contenidos y habilidades básicas necesarias para desempeñarse como montajistas.
La iniciativa surge de un trabajo conjunto con empresas del sector de la construcción industrializada, que no solo aportaron los insumos y conocimientos técnicos, sino que también participaron en la validación del programa junto al Rectorado y al ITU de la Universidad Nacional de Cuyo.
Entre las empresas participantes en la edición 2026 se encuentran:
Asimismo, existe la posibilidad de que este proyecto se amplíe a futuro, con certificaciones conjuntas junto a otras instituciones y organismos de alcance nacional y regional, fortaleciendo la articulación con todo el sector.
Requisitos y cómo inscribirse
El curso comenzará el 27 de abril y finalizará el 17 de julio. Se dictará bajo modalidad mixta, con predominio de clases presenciales y complemento virtual.
Está destinado al público general con escolaridad primaria completa, preferentemente (aunque no excluyente) con formación técnica o experiencia en el rubro.
La inscripción ya se encuentra habilitada a través de la página oficial de la UNCuyo. El costo es de $290.000 para el público general y de $256.000 para estudiantes, egresados, docentes y personal no docente de la universidad.