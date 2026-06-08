La DGE lanza cursos con rápida salida laboral para alumnos de Secundaria de Mendoza

La Dirección General de Escuelas dio un paso decisivo para conectar la Educación Secundaria con el empleo. A través de la firma de un convenio con el Sindicato Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), se implementará un programa de formación en oficios destinado a estudiantes de 3°, 4° y 5° año de escuelas Secundarias Orientadas de la provincia de Mendoza.
25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, profesor secundaria
DGE: arranca una capacitación para alumnos de los últimos años del Secundario.
Foto: Cristian Lozano
DGE; cómo serán las capacitaciones en las aulas
La directora de Educación de nivel Secundaria, Cecilia Páez, explicó que serán las propias instituciones educativas las encargadas de solicitar estas formaciones, las cuales estarán a cargo de profesionales del Sindicato.
“Esta propuesta es amplia para que los estudiantes puedan acreditar alguna capacitación. Es una forma de acercar a nuestros jóvenes a una formación laboral corta y vincularse al mundo del trabajo”, destacó la funcionaria.
Por su parte, Melisa Sánchez Gali, secretaria de capacitación y formación de UTHGRA, resaltó el respaldo institucional de la iniciativa:
“Van a contar con una certificación de la DGE que les da valor formal a las capacitaciones e invitamos a todas las escuelas que estén interesadas a que se contacten”.
25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, profesor secundaria
Las escuelas serán las encargadas de solicitar las capacitaciones.
Foto: Cristian Lozano
Oferta académica: ¿cuáles son las especialidades disponibles?
El proyecto busca brindar una enseñanza de primer nivel, otorgando las herramientas necesarias para lograr la inserción en el ámbito empresarial. Resulta imprescindible que los estudiantes adquieran conocimientos básicos para desenvolverse con soltura en áreas de alta demanda actual.
Dichos cursos contienen las siguientes temáticas:
Panadería
Pastelería
Servicio de mozos
Idiomas turísticos
Sommelier
Nutrición
Barista
Arte latte
Housekeeping
Manejo de quejas y resolución de conflictos
Atención del cliente
Experiencia del usuario
panadero, pan, panadería, masa.jpg
Panadería, uno de los cursos a los que podrán acceder los alumnos.
Con esta variada oferta, las escuelas secundarias orientadas suman una herramienta de gran valor para que los futuros egresados terminen sus estudios con un perfil técnico listo para responder a las necesidades del mercado actual.