Karting mendocino 2026: resultados, tiempos y ganadores de la primera fecha en San Martín

Gran marco de público y alto nivel en el inicio del campeonato mendocino de Karting.

El Campeonato de Karting de la Provincia de Mendoza tuvo un arranque a pura acción en San Martín , con más de 60 karts en pista , finales muy disputadas y un gran nivel en todas las categorías. La primera fecha dejó ganadores contundentes, diferencias ajustadas y tiempos que marcan el ritmo de la temporada .

La jornada, disputada en el Kartódromo Internacional Ciudad de San Martín, combinó espectáculo y competitividad desde las categorías formativas hasta las más experimentadas. Con series y finales muy intensas, el campeonato comenzó a mostrar protagonistas claros y otros que ya se perfilan como candidatos.

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En Infantiles , el triunfo fue para Josué Martos , que completó las 12 vueltas en 9:55.076 , sacando una diferencia de 6.994 sobre Andrés Moreno , mientras que Eluney Delfina Fama cerró el podio a 30.723 , en una final que tuvo ritmo sostenido de principio a fin.

En Junior 125cc , el ganador fue Thiago Pontoni , con un tiempo de 11:13.451 en 16 vueltas , seguido por Valentino Bocelli (+3.254) y Valentino Osorio (+7.882) , en una carrera donde la diferencia se construyó con constancia.

¡Arrancó el Karting Mendocino 2026! Más de 60 karts en San Martín, grandes finales y tiempos ajustados. Ganaron Martos, Pontoni, Ismael, Toujas, Agnello y Figueroa en un inicio a puro motor. Próxima fecha: 19 de abril #KartingMendocino #Automovilismo #Mendoza AMD… pic.twitter.com/VVtdnxNaux

La categoría Súper 4 Tiempos tuvo como vencedor a Tulio Ismael, quien marcó 12:27.402 en 16 vueltas, superando a Camilo Salas (+7.804) y Maxi Vallejos (+8.928), en una final pareja pero con dominio claro en punta.

En Master 125cc, la pelea fue mucho más cerrada: Francisco “Pancho” Toujas se impuso con un tiempo de 11:30.271, apenas 0.486 por delante de Rodrigo Serrano, mientras que Dante Pontoni (+2.846) completó el podio.

Guerrero y Senior: finales apretadas y protagonistas firmes en el inicio

La categoría Guerrero 150cc mostró una competencia intensa, donde Ignacio Agnello se quedó con la victoria con un total de 2:23.924, aventajando a Patricio Álvarez Storni (+6.065) y Bautista Pérez (+17.285).

En Senior 125cc, el triunfo fue para Francisco Figueroa Turney, que completó las 16 vueltas en 11:09.971, con Luciano Vicinone (+7.903) y Lautaro Campione (+8.324) completando el podio en una final de alto ritmo.

El inicio del campeonato dejó en claro que habrá paridad, nivel y pelea en todas las fechas, con pilotos que ya marcan tendencia desde el arranque y otros que buscarán descontar en las próximas citas.

La temporada recién comienza, pero en San Martín ya quedó una certeza: el karting mendocino volvió con todo.

Preguntas y respuestas clave

Dónde se corrió la primera fecha del karting mendocino 2026

En el Kartódromo Internacional Ciudad de San Martín.

Cuántos karts participaron

Más de 60 karts en pista.

Quién ganó en Infantiles

Josué Martos.

Quién ganó en Master 125cc

Francisco “Pancho” Toujas.

Cuándo es la próxima fecha

El 19 de abril.

Gentileza fotos: AMD Sports