Karting mendocino 2026: resultados, tiempos y ganadores de la primera fecha en San Martín

El Campeonato de Karting de la Provincia de Mendoza tuvo un arranque a pura acción en San Martín, con más de 60 karts en pista, finales muy disputadas y un gran nivel en todas las categorías. La primera fecha dejó ganadores contundentes, diferencias ajustadas y tiempos que marcan el ritmo de la temporada.
En Infantiles, el triunfo fue para Josué Martos, que completó las 12 vueltas en 9:55.076, sacando una diferencia de 6.994 sobre Andrés Moreno, mientras que Eluney Delfina Fama cerró el podio a 30.723, en una final que tuvo ritmo sostenido de principio a fin.
Resultados del karting mendocino en San Martín: ganadores y tiempos por categoría
En Junior 125cc, el ganador fue Thiago Pontoni, con un tiempo de 11:13.451 en 16 vueltas, seguido por Valentino Bocelli (+3.254) y Valentino Osorio (+7.882), en una carrera donde la diferencia se construyó con constancia.
La categoría Súper 4 Tiempos tuvo como vencedor a Tulio Ismael, quien marcó 12:27.402 en 16 vueltas, superando a Camilo Salas (+7.804) y Maxi Vallejos (+8.928), en una final pareja pero con dominio claro en punta.
En Master 125cc, la pelea fue mucho más cerrada: Francisco “Pancho” Toujas se impuso con un tiempo de 11:30.271, apenas 0.486 por delante de Rodrigo Serrano, mientras que Dante Pontoni (+2.846) completó el podio.
Guerrero y Senior: finales apretadas y protagonistas firmes en el inicio
La categoría Guerrero 150cc mostró una competencia intensa, donde Ignacio Agnello se quedó con la victoria con un total de 2:23.924, aventajando a Patricio Álvarez Storni (+6.065) y Bautista Pérez (+17.285).
En Senior 125cc, el triunfo fue para Francisco Figueroa Turney, que completó las 16 vueltas en 11:09.971, con Luciano Vicinone (+7.903) y Lautaro Campione (+8.324) completando el podio en una final de alto ritmo.
El inicio del campeonato dejó en claro que habrá paridad, nivel y pelea en todas las fechas, con pilotos que ya marcan tendencia desde el arranque y otros que buscarán descontar en las próximas citas.
La temporada recién comienza, pero en San Martín ya quedó una certeza: el karting mendocino volvió con todo.
Preguntas y respuestas clave
Dónde se corrió la primera fecha del karting mendocino 2026
En el Kartódromo Internacional Ciudad de San Martín.