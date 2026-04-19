Domingo mendocino en el Torneo Federal A con FADEP y un cruce clave entre Huracán y San Martín

El Torneo Federal A tendrá este domingo una jornada marcada por la presencia mendocina y un cruce directo entre equipos de la provincia.FADEP jugará a las 11, mientras que Huracán Las Heras recibirá a San Martín de Mendoza a las 15 en calle Olascoaga, en un duelo clave para empezar a acomodarse en la tabla.
Los tres equipos llegan con necesidades, pero también con la urgencia de no perder terreno.
El equipo mostró más orden, mejor juego asociado y mayor presencia ofensiva, generando situaciones que no pudo concretar.
Ahora, el desafío será claro: transformar esa mejora en una victoria, algo clave para empezar a despegar en la tabla.
Huracán y San Martín, un cruce mendocino con mucho en juego
El partido entre Huracán y San Martín tendrá un condimento especial: será un duelo entre equipos de Mendoza, con todo lo que eso implica. Huracán llega con urgencias. Aún no ganó en el torneo y necesita sumar para salir del fondo.
San Martín, en cambio, llega con otro ánimo: antes de su fecha libre había logrado un triunfo 1-0 ante Atenas en el Este, resultado que le dio impulso.El choque en calle Olascoaga será intenso, cerrado y con mucho en juego, porque nadie quiere perder terreno ante un rival directo de la misma provincia. Una fecha que puede marcar un antes y un después
El Federal A recién arranca, pero los puntos empiezan a pesar. FADEP buscará consolidar su crecimiento, mientras que Huracán necesita reaccionar urgente. San Martín, por su parte, intentará confirmar su levantada. En una jornada con fuerte presencia mendocina, el domingo puede dejar señales claras de hacia dónde va cada equipo.