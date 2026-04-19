19 de abril de 2026
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Torneo Federal A

Domingo mendocino en el Torneo Federal A con FADEP y un cruce clave entre Huracán y San Martín

El exigente Torneo Federal A tiene acción para los equipos mendocinos. Mirá la hora de los duelos de Fadep, el Globo y el Chacarero.

El Globo necesita los tres puntos en este complicado Torneo Federal A.

El Globo necesita los tres puntos en este complicado Torneo Federal A.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Federal A tendrá este domingo una jornada marcada por la presencia mendocina y un cruce directo entre equipos de la provincia. FADEP jugará a las 11, mientras que Huracán Las Heras recibirá a San Martín de Mendoza a las 15 en calle Olascoaga, en un duelo clave para empezar a acomodarse en la tabla.

Los tres equipos llegan con necesidades, pero también con la urgencia de no perder terreno.

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A qué hora juegan FADEP y el duelo mendocino Huracán vs San Martín

FADEP saldrá a la cancha este domingo a las 11, mientras que el plato fuerte será a las 15, cuando Huracán Las Heras reciba a San Martín de Mendoza en calle Olascoaga.

El encuentro entre el Globo y el Chacarero será un duelo mendocino directo, con impacto fuerte en la tabla y en el ánimo de ambos.

FADEP quiere sostener su crecimiento y dar el salto

FADEP viene de un empate 0-0 como visitante, pero dejó una imagen positiva que invita a ilusionarse.

El equipo mostró más orden, mejor juego asociado y mayor presencia ofensiva, generando situaciones que no pudo concretar.

Ahora, el desafío será claro: transformar esa mejora en una victoria, algo clave para empezar a despegar en la tabla.

Huracán y San Martín, un cruce mendocino con mucho en juego

El partido entre Huracán y San Martín tendrá un condimento especial: será un duelo entre equipos de Mendoza, con todo lo que eso implica. Huracán llega con urgencias. Aún no ganó en el torneo y necesita sumar para salir del fondo.

San Martín, en cambio, llega con otro ánimo: antes de su fecha libre había logrado un triunfo 1-0 ante Atenas en el Este, resultado que le dio impulso.El choque en calle Olascoaga será intenso, cerrado y con mucho en juego, porque nadie quiere perder terreno ante un rival directo de la misma provincia. Una fecha que puede marcar un antes y un después

El Federal A recién arranca, pero los puntos empiezan a pesar. FADEP buscará consolidar su crecimiento, mientras que Huracán necesita reaccionar urgente. San Martín, por su parte, intentará confirmar su levantada. En una jornada con fuerte presencia mendocina, el domingo puede dejar señales claras de hacia dónde va cada equipo.

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