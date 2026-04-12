Torneo Federal A: FADEP y Huracán Las Heras juegan partidos clave para salir del fondo en el Federal A

El Torneo Federal A entra en una etapa clave y los equipos mendocinos llegan con urgencias. Este domingo 12 de abril , tanto FADEP como el Club Atlético Huracán Las Heras disputarán partidos fundamentales por la fecha 4 , con el objetivo de sumar su primera victoria y salir de los últimos puestos.

Los dos equipos atraviesan un arranque irregular y necesitan empezar a construir una racha positiva para no quedar relegados desde temprano.

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El ascendido FADEP buscará hacerse fuerte cuando reciba a Argentino de Monte Maíz desde las 16:00 . El equipo mendocino viene de empatar 2-2 ante Deportivo Rincón , en un partido donde mostró capacidad ofensiva pero también dejó dudas en defensa.

Luego tuvo fecha libre, por lo que llegará con descanso, pero con la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo .

El objetivo es claro: hacerse fuerte de local y empezar a salir del fondo de la tabla.

Huracán Las Heras va por un triunfo clave como visitante

Por su parte, Huracán Las Heras tendrá una parada complicada cuando visite a Atenas de Río Cuarto desde las 16:30.

El Globo viene de empatar 1-1 ante Cipolletti como local, un resultado que dejó sensaciones mixtas, ya que necesitaba ganar para escalar posiciones. Ahora, el desafío será sumar fuera de casa para empezar a despegar y meterse en la pelea.

El equipo lasherino necesita regularidad y puntos urgentes para no quedar comprometido en la tabla.

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Un momento clave en el arranque del Federal A

Con apenas cuatro fechas disputadas, el margen todavía existe, pero los equipos mendocinos saben que no pueden seguir dejando puntos en el camino.

El Federal A es un torneo largo, exigente y donde cada detalle cuenta. Por eso, estos partidos aparecen como puntos de inflexión para FADEP y Huracán.

Ganar no solo significaría sumar, sino también cambiar el ánimo y encarar lo que viene con otra confianza.

Lo que viene en el Federal A

Pensando en la próxima jornada, los equipos mendocinos buscarán llegar con otro aire, en un torneo largo pero donde los puntos empiezan a pesar desde el arranque. Huracán recibirá a San Martín (que hoy tiene fecha libre), mientras que Fadep hará lo propio con Juventud de San Luis.

Los resultados

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Las posiciones