12 de abril de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: FADEP y Huracán Las Heras juegan partidos clave para salir del fondo en el Federal A

Por una nueva fecha del duro Torneo Federal A, Fundación amigos y el Club Atlético Huracán Las Heras saltan a la cancha. Repasá lo que se viene.

Huracán necesita ganar en el Torneo Federal A.

Huracán necesita ganar en el Torneo Federal A.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Federal A entra en una etapa clave y los equipos mendocinos llegan con urgencias. Este domingo 12 de abril, tanto FADEP como el Club Atlético Huracán Las Heras disputarán partidos fundamentales por la fecha 4, con el objetivo de sumar su primera victoria y salir de los últimos puestos.

Los dos equipos atraviesan un arranque irregular y necesitan empezar a construir una racha positiva para no quedar relegados desde temprano.

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FADEP quiere dar el golpe tras un arranque irregular

El ascendido FADEP buscará hacerse fuerte cuando reciba a Argentino de Monte Maíz desde las 16:00. El equipo mendocino viene de empatar 2-2 ante Deportivo Rincón, en un partido donde mostró capacidad ofensiva pero también dejó dudas en defensa.

Luego tuvo fecha libre, por lo que llegará con descanso, pero con la necesidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo.

El objetivo es claro: hacerse fuerte de local y empezar a salir del fondo de la tabla.

Huracán Las Heras va por un triunfo clave como visitante

Por su parte, Huracán Las Heras tendrá una parada complicada cuando visite a Atenas de Río Cuarto desde las 16:30.

El Globo viene de empatar 1-1 ante Cipolletti como local, un resultado que dejó sensaciones mixtas, ya que necesitaba ganar para escalar posiciones. Ahora, el desafío será sumar fuera de casa para empezar a despegar y meterse en la pelea.

El equipo lasherino necesita regularidad y puntos urgentes para no quedar comprometido en la tabla.

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Un momento clave en el arranque del Federal A

Con apenas cuatro fechas disputadas, el margen todavía existe, pero los equipos mendocinos saben que no pueden seguir dejando puntos en el camino.

El Federal A es un torneo largo, exigente y donde cada detalle cuenta. Por eso, estos partidos aparecen como puntos de inflexión para FADEP y Huracán.

Ganar no solo significaría sumar, sino también cambiar el ánimo y encarar lo que viene con otra confianza.

Lo que viene en el Federal A

Pensando en la próxima jornada, los equipos mendocinos buscarán llegar con otro aire, en un torneo largo pero donde los puntos empiezan a pesar desde el arranque. Huracán recibirá a San Martín (que hoy tiene fecha libre), mientras que Fadep hará lo propio con Juventud de San Luis.

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