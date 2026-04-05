Torneo Federal A: San Martín ganó y tomó aire, Huracán volvió a dejar dudas en una fecha clave

El Chacarero sumó sus primeros tres puntos en el duro Torneo Federal A.

La tercera fecha del Torneo Federal A puso bajo presión a los equipos mendocinos. El Atlético Club San Martín y el Club Atlético Huracán Las Heras jugaron este domingo con la obligación de ganar por primera vez en el campeonato, en una jornada que empezó a marcar su rumbo en la Zona 3. Repasá todo lo sucedido en Sitio Andino.

Atlético Club San Martín se hizo fuerte como local y logró un triunfo clave por 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto , en un partido donde tenía la obligación de ganar. El equipo de Christian Corrales llegaba golpeado, sin triunfos y sin goles en el torneo, pero rompió la sequía en el momento justo .

Otra vez sin festejos: FADEP no pudo sostener la ventaja y Huracán volvió a caer

San Martín se derrumbó en Cipolletti, lo golearon y encendió todas las alarmas

El desahogo llegó a través de Agustín Ferro , que marcó el único tanto del encuentro y le dio al Chacarero una victoria fundamental. A pesar de ser un equipo limitado, San Martín supo hacer lo que tenía que hacer: sumar. No le sobró nada, pero consiguió tres puntos claves para salir del fondo y empezar a acomodarse .

La visita tuvo lo suyo y por momentos complicó, pero el dueño de casa bancó la pequeña diferencia con carácter , sostuvo el resultado y terminó sacando tres puntos de oro que pueden valer mucho más que solo una victoria.

Atlético San Martín vs Atenas

Huracán hizo el esfuerzo, pero no le alcanzó

Huracán Las Heras, en cambio, volvió a quedarse con sabor a poco tras empatar 1 a 1 ante Cipolletti en el estadio General San Martín, en un partido donde otra vez corrió de atrás. La visita golpeó primero. Martín Peralta puso en ventaja a Cipolletti en el primer tiempo, y desde ahí manejó mejor los tiempos del encuentro, jugando con la desesperación del local.

En el arranque del complemento, Facundo Romero marcó el empate y encendió la ilusión, tanto dentro como fuera de la cancha. A partir del empate, Huracán empujó con más corazón que fútbol, sostenido también por el aliento de su gente, que acompañó durante todo el segundo tiempo. Pero no alcanzó.

Porque el equipo mostró actitud, pero volvió a evidenciar una preocupante falta de claridad en los metros finales. Le costó generar situaciones concretas, no encontró sociedades en ataque y chocó constantemente contra un rival ordenado.

Ni siquiera el empuje de la gente logró cambiar la historia. El Globo fue, insistió, pero nunca supo cómo quebrar el partido, repitiendo una sensación que ya empieza a ser preocupante. El resultado terminó siendo un reflejo claro: ganas hubo, pero ideas no.

Huracán Las Heras

Una fecha que empieza a marcar el camino

El triunfo de San Martín y el empate de Huracán marcan dos realidades distintas dentro de Mendoza.

Por un lado, el Chacarero encontró una respuesta a tiempo y empieza a construir desde la victoria. Por el otro, el Globo sigue en deuda, sin triunfos y con problemas para generar juego.

Con FADEP libre, la presión recayó sobre los otros representantes, en una fecha que puede ser un punto de quiebre.

Preguntas clave

Cómo le fue a San Martín en el Federal A

Ganó 1 a 0 con gol de Agustín Ferro

Cómo salió Huracán Las Heras vs Cipolletti

Empataron 1 a 1 en Mendoza

Quién hizo el gol de Huracán

El gol lo convirtió Facundo Romero

Quién marcó para Cipolletti

Anotó Martín Peralta

Cómo están los mendocinos en el torneo

San Martín ganó y tomó aire, Huracán sigue sin triunfos

Lo que viene en el Federal A

Pensando en la próxima jornada, los equipos mendocinos buscarán llegar con otro aire, en un torneo largo pero donde los puntos empiezan a pesar desde el arranque. Huracán recibirá a San Martín, mientras que Fadep hará lo propio con Juventud de San Luis.

Los resultados

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Las posiciones