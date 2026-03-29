29 de marzo de 2026
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Atlético Club San Martín

El Atlético San Martín la pasó mal en Río Negro y lo golearon 3 a 0 por el Federal A

Por una nueva fecha del duro Torneo Federal A, el Atlético Club San Martín tuvo una dura para en el Sur nacional. Repasá cómo terminó el Chacarero.

El Atlético Club San Martín tuvo una tarde para el olvido.

El Atlético Club San Martín tuvo una tarde para el olvido.

 Por Martín Sebastián Colucci

El arranque del Torneo Federal A 2026 viene siendo más que complejo para los equipos mendocinos. Este domingo, el Atlético Club San Martín fue goleado por Cipolletti como visitante y cerró una segunda fecha para el olvido, que ya venía marcada por resultados negativos de Huracán Las Heras y FADEP.

San Martín se desmoronó tras un buen inicio

El Chacarero había comenzado mejor, mostrándose activo y metido en partido en los primeros minutos, pero con el correr del juego se fue diluyendo.

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Cipolletti golpeó en momentos clave y marcó la diferencia con los goles de Federico Acevedo y Martín Peralta en el primer tiempo, mientras que Andrés Almirón amplió en el complemento.

El equipo de Corrales intentó reaccionar con variantes desde el banco, pero no encontró respuestas futbolísticas ni anímicas.

Sin reacción y con errores que se pagan caro

Más allá del resultado, lo preocupante fue la forma. San Martín tuvo situaciones para descontar, pero falló en el pase final y nunca logró meterse nuevamente en partido.

Del otro lado, Cipolletti fue contundente y terminó siendo un justo ganador, ante un rival que arrancó el año sin victorias y ahora suma otra dura caída.

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FADEP dejó pasar una gran chance

El sábado, FADEP había mostrado otra cara como local, pero tampoco pudo sostener el resultado.

El equipo mendocino igualó 2 a 2 ante Deportivo Rincón, luego de estar en ventaja durante gran parte del encuentro. Los goles fueron de Brayam Sosa y Nahuel Iribarren, pero la visita reaccionó y lo empató. El León neuquino igualó con goles de Matías Domínguez y Juan Albertinazzi,

Huracán sigue sin encontrar el rumbo

Por su parte, Huracán Las Heras volvió a caer, esta vez 0-2 ante Juventud Unida en San Luis, y sigue sin poder levantar. El dueño de caso lo derrotó con goles de Ezequiel Sosa y Lautaro Lucero, en el segundo tiempo,

El Globo arrastra una racha negativa desde la temporada pasada y todavía no conoce la victoria en el torneo.

Lo que viene para los mendocinos

San Martín recibirá a Atenas de Río Cuarto en la próxima fecha.

Huracán Las Heras será local ante Cipolletti.

FADEP quedará libre en la siguiente jornada.

Preguntas clave

Cómo le fue a San Martín en el Federal A

Perdió con Cipolletti y sigue sin ganar

Qué pasó con FADEP

Empató 2-2 y dejó escapar la victoria

Cómo está Huracán Las Heras

Perdió y no logra levantar en el torneo

Cuándo vuelven a jugar los mendocinos

En la próxima fecha del Federal A, con San Martín y Huracán en acción

Síntesis del partido

Cipolletti de Río Negro (3): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enriquez.

Ingresos: Álex Verón, Nehuén García, Juan Cruz Huichulef, Sergio Ranquehue, Fernando Pettineroli, Alberto Flores, Claudio Mosca, Maximiliano López y Sebastián Jeldres.

Atlético San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Agustín Ferro, Rafael Ferro; Juan Mazzolo y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.

Ingresos: Nicolás Rosa, Matías Contreras, Mateo Zapata, Fabricio Ojeda, Facundo Britos, Héctor Pérez, Ricardo Herensperger, Santiago Barrera y Diego González.

Goles: PT 23´Federico Acevedo y 45´ Martín Peralta (C). ST 21´ Andrés Almirón (C).

Árbitro: Kevin Bustos.

Cancha: La Visera de Cemento.

Todos los resultados del Torneo Federal A

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