El Atlético San Martín la pasó mal en Río Negro y lo golearon 3 a 0 por el Federal A

El Atlético Club San Martín tuvo una tarde para el olvido.

El arranque del Torneo Federal A 2026 viene siendo más que complejo para los equipos mendocinos. Este domingo, el Atlético Club San Martín fue goleado por Cipolletti como visitante y cerró una segunda fecha para el olvido, que ya venía marcada por resultados negativos de Huracán Las Heras y FADEP .

El Chacarero había comenzado mejor, mostrándose activo y metido en partido en los primeros minutos , pero con el correr del juego se fue diluyendo.

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Mendoza no arrancó en el Federal A: Huracán empató, lo mismo que San Martín y Fadep fue goleado en un flojo debut

Cipolletti golpeó en momentos clave y marcó la diferencia con los goles de Federico Acevedo y Martín Peralta en el primer tiempo , mientras que Andrés Almirón amplió en el complemento .

El equipo de Corrales intentó reaccionar con variantes desde el banco, pero no encontró respuestas futbolísticas ni anímicas .

Sin reacción y con errores que se pagan caro

Más allá del resultado, lo preocupante fue la forma. San Martín tuvo situaciones para descontar, pero falló en el pase final y nunca logró meterse nuevamente en partido.

Del otro lado, Cipolletti fue contundente y terminó siendo un justo ganador, ante un rival que arrancó el año sin victorias y ahora suma otra dura caída.

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No pudo ser para el Chacarero como visitante. En la próxima fecha, recibirá a Atenas.



Cipolletti 3 - 0 #SanMartín — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) March 29, 2026

FADEP dejó pasar una gran chance

El sábado, FADEP había mostrado otra cara como local, pero tampoco pudo sostener el resultado.

El equipo mendocino igualó 2 a 2 ante Deportivo Rincón, luego de estar en ventaja durante gran parte del encuentro. Los goles fueron de Brayam Sosa y Nahuel Iribarren, pero la visita reaccionó y lo empató. El León neuquino igualó con goles de Matías Domínguez y Juan Albertinazzi,

Huracán sigue sin encontrar el rumbo

Por su parte, Huracán Las Heras volvió a caer, esta vez 0-2 ante Juventud Unida en San Luis, y sigue sin poder levantar. El dueño de caso lo derrotó con goles de Ezequiel Sosa y Lautaro Lucero, en el segundo tiempo,

El Globo arrastra una racha negativa desde la temporada pasada y todavía no conoce la victoria en el torneo.

Lo que viene para los mendocinos

San Martín recibirá a Atenas de Río Cuarto en la próxima fecha.

Huracán Las Heras será local ante Cipolletti.

FADEP quedará libre en la siguiente jornada.

Preguntas clave

Cómo le fue a San Martín en el Federal A

Perdió con Cipolletti y sigue sin ganar

Qué pasó con FADEP

Empató 2-2 y dejó escapar la victoria

Cómo está Huracán Las Heras

Perdió y no logra levantar en el torneo

Cuándo vuelven a jugar los mendocinos

En la próxima fecha del Federal A, con San Martín y Huracán en acción

Síntesis del partido

Cipolletti de Río Negro (3): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enriquez.

Ingresos: Álex Verón, Nehuén García, Juan Cruz Huichulef, Sergio Ranquehue, Fernando Pettineroli, Alberto Flores, Claudio Mosca, Maximiliano López y Sebastián Jeldres.

Atlético San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Agustín Ferro, Rafael Ferro; Juan Mazzolo y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.

Ingresos: Nicolás Rosa, Matías Contreras, Mateo Zapata, Fabricio Ojeda, Facundo Britos, Héctor Pérez, Ricardo Herensperger, Santiago Barrera y Diego González.

Goles: PT 23´Federico Acevedo y 45´ Martín Peralta (C). ST 21´ Andrés Almirón (C).

Árbitro: Kevin Bustos.

Cancha: La Visera de Cemento.

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Las posiciones del Torneo Federal A