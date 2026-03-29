El Atlético San Martín la pasó mal en Río Negro y lo golearon 3 a 0 por el Federal A

El arranque del Torneo Federal A 2026 viene siendo más que complejo para los equipos mendocinos. Este domingo, el Atlético Club San Martín fue goleado por Cipolletti como visitante y cerró una segunda fecha para el olvido, que ya venía marcada por resultados negativos de Huracán Las Heras y FADEP.
San Martín se desmoronó tras un buen inicio
El Chacarero había comenzado mejor, mostrándose activo y metido en partido en los primeros minutos, pero con el correr del juego se fue diluyendo.
El sábado, FADEP había mostrado otra cara como local, pero tampoco pudo sostener el resultado.
El equipo mendocino igualó 2 a 2 ante Deportivo Rincón, luego de estar en ventaja durante gran parte del encuentro. Los goles fueron de Brayam Sosa y Nahuel Iribarren, pero la visita reaccionó y lo empató. El León neuquino igualó con goles de Matías Domínguez y Juan Albertinazzi,
Huracán sigue sin encontrar el rumbo
Por su parte, Huracán Las Heras volvió a caer, esta vez 0-2 ante Juventud Unida en San Luis, y sigue sin poder levantar. El dueño de caso lo derrotó con goles de Ezequiel Sosa y Lautaro Lucero, en el segundo tiempo,
El Globo arrastra una racha negativa desde la temporada pasada y todavía no conoce la victoria en el torneo.
Lo que viene para los mendocinos
San Martín recibirá a Atenas de Río Cuarto en la próxima fecha.
Huracán Las Heras será local ante Cipolletti.
FADEP quedará libre en la siguiente jornada.
Preguntas clave
Cómo le fue a San Martín en el Federal A
Perdió con Cipolletti y sigue sin ganar
Qué pasó con FADEP
Empató 2-2 y dejó escapar la victoria
Cómo está Huracán Las Heras
Perdió y no logra levantar en el torneo
Cuándo vuelven a jugar los mendocinos
En la próxima fecha del Federal A, con San Martín y Huracán en acción
Síntesis del partido
Cipolletti de Río Negro (3): Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enriquez.
Ingresos: Álex Verón, Nehuén García, Juan Cruz Huichulef, Sergio Ranquehue, Fernando Pettineroli, Alberto Flores, Claudio Mosca, Maximiliano López y Sebastián Jeldres.
Atlético San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Agustín Ferro, Rafael Ferro; Juan Mazzolo y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.
Ingresos: Nicolás Rosa, Matías Contreras, Mateo Zapata, Fabricio Ojeda, Facundo Britos, Héctor Pérez, Ricardo Herensperger, Santiago Barrera y Diego González.
Goles: PT 23´Federico Acevedo y 45´ Martín Peralta (C). ST 21´ Andrés Almirón (C).