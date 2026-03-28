28 de marzo de 2026
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Federal A: FADEP empató en su estreno como local y Huracán Las Heras sigue sin ganar

El equipo de Diego Pozo y el Globo lasherino no lograron ganar en sus respectivos partidos por la segunda fecha del Federal A. Repasá lo que sucedió.

Federal A: FADEP empató en su estreno como local y Huracán Las Heras sigue sin ganar

Federal A: FADEP empató en su estreno como local y Huracán Las Heras sigue sin ganar

 Por Luis Calizaya

El Torneo Federal A 2026 de fútbol disputó este sábado su segunda fecha para los equipos mendocinos. Por un lado, Huracán Las Heras sigue en deuda con la victoria tras caer en San Luis ante Juventud Unida, mientras que la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) hizo su estreno como local frente a Deportivo Rincón, en un partido en el que dejó escapar la ventaja.

De local, FADEP dejó escapar una gran victoria

En Russell, FADEP jugó en casa con la intención de mejorar la imagen tras la goleada sufrida ante Costa Brava en su debut. Sin embargo, pese a imponerse en el marcador durante gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Diego Pozo no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 2 a 2 frente a Deportivo Rincón.

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Para el conjunto mendocino marcaron Brayam Sosa, a los 36 minutos, y Nahuel Iribarren, a los 2 del complemento. En tanto, el León neuquino igualó con goles de Matías Domínguez y Juan Albertinazzi, a los 13 y 36 minutos, respectivamente.

Con este resultado, FADEP sumó su primer punto tras el reciente ascenso al Federal A. En la próxima fecha quedará libre en la Zona C y luego enfrentará a Argentino de Monte Maíz por la cuarta jornada.

Huracán Las Heras no encuentra el rumbo: dura derrota en San Luis

El Globo lasherino no logra levantar en el Federal A y volvió a caer como visitante, esta vez por 2 a 0 ante Juventud Unida.

Con goles de Ezequiel Sosa y Lautaro Lucero en el segundo tiempo, Huracán Las Heras comparte la misma situación que FADEP, con apenas un punto en lo que va del torneo. Además, arrastra una racha negativa de partidos sin ganar que se extiende desde la temporada pasada.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino se medirá ante Cipolletti.

San Martín cierra la fecha 2 de los mendocinos

Atlético San Martín tendrá un compromiso clave este domingo ante Cipolletti de Río Negro, desde las 15.30 como visitante, en el cierre de la segunda fecha de la Zona C.

El León del Este llega con la necesidad de sumar, luego de igualar sin goles frente a Juventud Unida en condición de local.

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