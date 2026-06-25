25 de junio de 2026
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Tunuyán

Tunuyán: reclamó una deuda y le dieron un balazo en la cabeza

Un hombre de 57 años está grave luego de ser baleado en la cabeza en Tunuyán. El presunto autor de la agresión fue detenido.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, galería
Foto: Cristian Lozano
Grave agresión tras una riña en Tunuyán.&nbsp;

Grave agresión tras una riña en Tunuyán. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre de 57 años fue baleado en el rostro durante una discusión que terminó en una violenta agresión dentro de un comercio en Tunuyán, en tanto que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Scaravelli y, debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue derivada al Hospital Luis Lagomaggiore, donde quedó internada en grave estado.

El hecho ocurrió durante la noche, minutos después de las 23, en un local situado sobre el kilómetro 83 de la Ruta 40. Según las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores, el hombre identificado como J. L. R. (57) habría ingresado al comercio con la intención de reclamar el pago de una antigua deuda económica.

De acuerdo con la información oficial, en el interior del lugar se produjo un intercambio verbal entre la víctima y el propietario del comercio, que luego derivó en una pelea.

Violenta agresión en Tunuyán: los detalles

En medio del conflicto, el presunto agresor habría extraído un arma de fabricación casera y efectuado un disparo que impactó en el rostro del hombre.

Tras recibir el balazo, la víctima fue trasladada de manera particular en su propia camioneta hasta el Hospital Scaravelli, donde los profesionales médicos lograron estabilizarlo. Debido a la complejidad de la lesión, se dispuso su derivación al Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza para una atención especializada.

Horas después del ataque, personal policial logró detener a un hombre que sería el autor del disparo. Además, los investigadores indicaron que durante la mañana se realizaron nuevos allanamientos vinculados a la causa.

En el operativo trabajaron efectivos de Cuerpos Especiales, Policía Científica y personal de Investigaciones, quienes continúan reuniendo pruebas para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

La Fiscalía interviniente dispuso las medidas correspondientes y ordenó la intervención de las áreas especializadas para avanzar en el esclarecimiento del episodio ocurrido en Tunuyán.

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