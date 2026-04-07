No va más: Andrea del Boca abandona Gran Hermano tras su accidente

En las últimas horas, una noticia sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada: Andrea del Boca abandona el reality tras su duro accidente . La decisión generó mucha repercusión en redes sociales. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Cabe recordar que, hace unas horas, Andrea del Boca sufrió un duro accidente dentro de la casa más famosa del país: trastabilló, cayó y se golpeó de forma violenta contra el piso .

Lo que pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 generó preocupación

Otra vez Andrea del Boca: sufrió un accidente en Gran Hermano y asustó a todos

Debido a esto, tuvo que abandonar momentáneamente la casa para ser atendida por los médicos . Con el correr de las horas, un fuerte rumor de abandono definitivo comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores.

Finalmente, a través de su cuenta de Instagram, Santiago del Moro confirmó la noticia que ningún fanático de Gran Hermano quería escuchar: " Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia ".

Santiago del Moro La historia de Santiago del Moro sobre la salida de Andrea del Boca

Según diversas informaciones, la actriz habría sufrido heridas de consideración y sangrado nasal. De esta manera, su participación en el reality llega a su fin.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandona por salud)

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