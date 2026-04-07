7 de abril de 2026
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Andrea del Boca

No va más: Andrea del Boca abandona Gran Hermano tras su accidente

Andrea del Boca abandona Gran Hermano Generación Dorada tras un duro accidente. Enterate de todos los detalles aquí.

No va más: Andrea del Boca abandona Gran Hermano tras su accidente

No va más: Andrea del Boca abandona Gran Hermano tras su accidente

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada: Andrea del Boca abandona el reality tras su duro accidente. La decisión generó mucha repercusión en redes sociales. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Andrea del Boca, Gran Hermano
Andrea del Boca abandona Gran Hermano 2026

Andrea del Boca abandona Gran Hermano 2026

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Cabe recordar que, hace unas horas, Andrea del Boca sufrió un duro accidente dentro de la casa más famosa del país: trastabilló, cayó y se golpeó de forma violenta contra el piso.

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Debido a esto, tuvo que abandonar momentáneamente la casa para ser atendida por los médicos. Con el correr de las horas, un fuerte rumor de abandono definitivo comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores.

Finalmente, a través de su cuenta de Instagram, Santiago del Moro confirmó la noticia que ningún fanático de Gran Hermano quería escuchar: "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia".

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Según diversas informaciones, la actriz habría sufrido heridas de consideración y sangrado nasal. De esta manera, su participación en el reality llega a su fin.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandona por salud)

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

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