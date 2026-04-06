Pasión en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Danelik a los besos y el video que es viral

La casa de Gran Hermano volvió a encenderse durante la última fiesta semanal con un momento que los seguidores del programa esperaban hace días. Brian Sarmiento y Danelik Galazán finalmente dejaron de lado las vueltas y se fundieron en un beso apasionado que confirmó la fuerte atracción y el romance que venían insinuando entre charlas y bromas constantes.

El episodio ocurrió mientras sonaba un clásico romántico de George Michael: "Careless Whisper" dándole el marco ideal a la situación. La influencer no dudó en acercarse al exfutbolista para tomar la iniciativa frente a todos sus compañeros, quienes reaccionaron con risas y aplausos ante la escena que rápidamente inundó las redes sociales.

Desde hacía semanas, ambos protagonistas venían alimentando los rumores con un coqueteo que incluía miradas cómplices y comentarios de doble sentido. Aunque Brian había mencionado anteriormente que prefería mantener el vínculo sin etiquetas , la química entre ellos resultó imposible de ocultar ante las cámaras que registran cada movimiento de la convivencia.

A pesar de la pasión demostrada, el acercamiento no estuvo exento de polémicas y debates entre los usuarios de internet. Algunos recordaron un gesto previo del jugador tras un beso en el jardín , mientras que otros celebraron la espontaneidad de la pareja más comentada de esta edición "Generación Dorada".

Danelik, quien siempre se mostró sincera sobre su historia de vida como mujer trans, encontró en Brian un aliado para disfrutar del juego de una manera diferente. Por su parte, el ex Banfield reconoció que existe una tensión sexual evidente, aunque prefiere que las cosas sigan evolucionando de manera natural y sin presiones externas.

Embed Brian reconoce que hay tensión sexual con Danelik y que espera hacer un cuarteto con Zunino y Luana.#GranHermano pic.twitter.com/8IHOWetcqK — emi (@eeemiliano) March 29, 2026

¿Qué pasó después del romance en la fiesta?

Luego del estallido inicial frente al grupo, la pareja continuó con demostraciones de afecto más íntimas antes de irse a dormir. "Me encantó que seas cariñosa", le susurró Sarmiento a la influencer, dejando claro que el vínculo está avanzando de forma firme y que la relación trasciende el simple show de la noche del sábado.

Los panelistas de las galas ya analizan si este acercamiento se transformará en el noviazgo oficial de la temporada o si quedará en un pasatiempo de convivencia. Lo cierto es que, entre besos y confesiones, Brian y Danelik lograron instalarse como el foco narrativo más fuerte de las últimas horas dentro de la casa más famosa del país.

¿Te imaginás cómo seguirá esta historia de amor frente a las cámaras de Telefe? El tiempo dirá si la pasión sobrevive a las galas de eliminación.