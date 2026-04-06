6 de abril de 2026
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Gran Hermano

Agua hirviendo, escupitajos y la triple sanción en Gran Hermano

El reality más famoso del país arde. Conocé las duras sanciones de Gran hermano tras la pelea con escupitajos y agua caliente entre las participantes.

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Agua hirviendo, escupitajos y la triple sanción en Gran Hermano 

 Por Analía Martín

La tensión en la casa de Gran hermano llegó a un punto de no retorno tras un violento enfrentamiento entre Tamara Paganini y Pincoya. Lo que empezó como una discusión por el lavarropas terminó en escupitajos, agresiones físicas y una supuesta quemadura con agua caliente que obligó a la intervención del "Big" con sanciones ejemplares para los involucrados.

El conflicto estalló el domingo por la tarde cuando Tamara sacó la ropa de su compañera del lavarropas sin aviso previo. La reacción de la chilena no se hizo esperar: increpó a la finalista de la primera edición y la situación escaló rápidamente hasta el contacto físico, gritos e insultos en medio del pasillo.

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Según el relato de los propios participantes, Pincoya escupió a Paganini, quien respondió lanzándole el contenido de su taza de café. Minutos después, Jennifer Torres exigió atención médica a los gritos, alegando quemaduras graves, aunque versiones de los panelistas sugieren que se habría tratado de una puesta en escena para perjudicar a su rival.

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¿Cuáles fueron las sanciones que impartió Gran Hermano?

Ante la gravedad de los hechos, el dueño de la casa calificó el accionar como "lamentable" y "penoso". La peor parte se la llevó la participante trasandina, quien recibió una triple sanción por superar los límites de la convivencia y el respeto básico que se exige dentro del programa de televisión.

Pincoya quedó automáticamente en la placa de nominados para la semana que viene, perdió el derecho a nominar a sus compañeros y no podrá participar de la prueba del liderazgo. La decisión fue tajante y comunicada frente a todos: "Ya formás parte de la placa, no podés nominar ni competir", sentenció la voz de la casa.

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Castigo grupal en Gran hermano

Pero el escándalo no terminó ahí, ya que la indisciplina terminó afectando a todos los convivientes por igual. La producción decidió castigar al grupo completo por no respetar el protocolo de silencio ante los gritos que provienen del exterior de la casa, una falta recurrente que colmó la paciencia del "Big".

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Como consecuencia directa, les quitaron el 50% del presupuesto semanal destinado a la comida y redujeron el tiempo de compra a sólo dos minutos y medio. "Me sorprende que siendo adultos no sean capaces de formar acuerdos básicos para no ser afectados", recriminó el jefe de la casa ante el asombro de los jugadores.

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El clima dentro de la casa quedó sumamente enrarecido y la convivencia pende de un hilo. Habrá que ver si las protagonistas logran limar asperezas o si pueden llevar su juego por fuera de las peleas y los gritos.

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