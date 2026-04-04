5 de abril de 2026
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Giro inesperado en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado, según las encuestas

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

Giro inesperado en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado, según las encuestas

Giro inesperado en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado, según las encuestas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

¿Quién se va de Gran Hermano este lunes? Las encuestas ya lo anticipan

Luego de que, de forma llamativa, nadie fuera bajado de placa el jueves, la nómina de nominados quedó integrada por Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Yisela “Yipio” Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszeusky y Manuel “Manu” Ibero. A ellos se suman las fulminadas Andrea del Boca y Jessica “La Maciel” Maciel, quienes también quedaron al borde de la eliminación.

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En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir encuestas para anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos
Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos lideran el voto negativo en las encuestas

Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos lideran el voto negativo en las encuestas

Los distintos sondeos coinciden en una tendencia clara: Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos concentran la mayor cantidad de votos negativos. Aunque estos resultados no son oficiales y podrían modificarse antes de la gala, todo indica que una de ellas sería la próxima en abandonar la casa.

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