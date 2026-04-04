Giro inesperado en Gran Hermano: quién sería el próximo eliminado, según las encuestas

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

¿Quién se va de Gran Hermano este lunes? Las encuestas ya lo anticipan Luego de que, de forma llamativa, nadie fuera bajado de placa el jueves, la nómina de nominados quedó integrada por Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Yisela “Yipio” Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszeusky y Manuel “Manu” Ibero. A ellos se suman las fulminadas Andrea del Boca y Jessica “La Maciel” Maciel, quienes también quedaron al borde de la eliminación.

En paralelo, el debate se encendió en redes sociales: influencers, medios y fanáticos comenzaron a difundir encuestas para anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos lideran el voto negativo en las encuestas Los distintos sondeos coinciden en una tendencia clara: Cinzia Francischiello y Yisela “Yipio” Pintos concentran la mayor cantidad de votos negativos. Aunque estos resultados no son oficiales y podrían modificarse antes de la gala, todo indica que una de ellas sería la próxima en abandonar la casa.

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