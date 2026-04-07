7 de abril de 2026
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Gran Hermano

Batacazo y eliminación sorpresa de una de las favoritas de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y una participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

Batacazo y eliminación sorpresa de una de las favoritas de Gran Hermano
Batacazo y eliminación sorpresa de una de las favoritas de Gran Hermano
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se conoció a la siguiente eliminada de la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación comenzó con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Cinco participantes quedaron en la cuerda floja, expuestas a la decisión del público bajo el sistema de voto negativo: Cinzia Francischiello, Yisela “Yipio” Pintos, La Maciel, Yanina Zilli y Lola Tomaszeuski.

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Según se vio en la transmisión, la primera en salir de placa fue La Maciel, quien lo celebró con euforia y protagonizó un cruce que generó polémica con Danelik Galazán. Minutos después, Zilli también recibió menos votos negativos y festejó su continuidad en el reality.

Embed - Cinzia Francischiello vs. Yipio, la primera eliminación notable de Gran Hermano Generación Dorada

Más tarde, Lola logró bajar de placa y la definición quedó en un mano a mano entre Cinzia y Yipio. Finalmente, el veredicto fue contundente: Cinzia Francischiello se convirtió en la nueva eliminada de la edición tras recibir la mayor cantidad de votos negativos.

Cinzia Francischiello, Gran Hermano
Cinzia Francischiello es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Cinzia Francischiello es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Su salida sorprendió no solo a los participantes dentro de la casa, sino también en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su rechazo a la eliminación de la venezolana.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello

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