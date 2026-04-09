9 de abril de 2026
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Sitio Andino
Casa de San Martín

Cata a ciegas en el Museo Casa de San Martín para celebrar el Día del Malbec

La actividad se realizará el 17 de abril en Casa San Martín con degustaciones guiadas y un recorrido por la historia del varietal.

Cata a ciegas en Casa San Martín.

Cata a ciegas en Casa San Martín.

Por Sitio Andino Departamentales

El Museo Casa de San Martín abre nuevamente sus puertas a una propuesta diferente que combina historia y vino: una experiencia sensorial a través de una “cata a ciegas”. La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 19.00 horas y contará con cupos limitados. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Una experiencia inspirada en la historia

La propuesta invita a vivir una degustación al estilo del General San Martín, quien solía compartir este tipo de experiencias con su entorno cercano. En ese marco, los participantes podrán explorar los sentidos y descubrir distintas características de los vinos sin conocer previamente su identidad.

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Celebración del Día del Malbec

El encuentro se desarrollará en el contexto del Día del Malbec, una fecha que recuerda el impulso que recibió la vitivinicultura argentina en 1853, cuando el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento encomendó al agrónomo Michel Pouget la transformación de la industria mediante la incorporación de nuevas cepas.

Entre ellas, el Malbec fue la que mejor se adaptó al suelo mendocino, consolidándose con el tiempo como el varietal emblemático de la provincia y del país a nivel internacional.

Vinos mendocinos como protagonistas

La degustación estará a cargo de la Bodega Matorras, que guiará a los asistentes en el descubrimiento de algunos de los vinos más representativos de Mendoza.

La propuesta se enmarca dentro de la agenda cultural de la Capital Internacional del Vino, consolidando a la ciudad como un destino clave para el turismo enológico.

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