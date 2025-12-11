11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Pronóstico Trimestral

Anticipan un verano con temperaturas extremas y olas de calor en Mendoza

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer el Pronóstico Trimestral y se prevén jornadas muy calurosas para el verano 2026.

Anticipan un verano con temperaturas extremas y olas de calor en Mendoza.

Anticipan un verano con temperaturas extremas y olas de calor en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Tras las recientes lluvias, la mirada se posa en la proyección para el verano en la provincia de Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Trimestral para diciembre 2025, enero y febrero 2026, y advirtió que los meses venideros llegarán con temperaturas extremas y precipitaciones en el rango de lo habitual.

El informe, elaborado por el organismo nacional, sitúa a gran parte de Cuyo en una zona con mayor probabilidad de experimentar una temperatura media Normal o Superior a la Normal (N-SN) para el trimestre estival.

Lee además
Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.
Temporada 2026

Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos
La necesidad de dólares para cubrir la demanda interna y de vencimientos puede poner all gobierno en aprietos
Dólar, reservas y vacaciones

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano
temperaturas smn
Verano en Mendoza: se presentará con temperaturas superiores a las normales.

Verano en Mendoza: se presentará con temperaturas superiores a las normales.

Verano en Mendoza; qué pasará con las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, el panorama es más alentador para la gestión de recursos hídricos. El SMN indica que la región de Cuyo tiene una mayor probabilidad de registrar precipitaciones Normales (N) para este verano.

Esto significa que, tras la inestabilidad de las últimas semanas, la cantidad total de lluvia acumulada durante los tres meses tendería a estar dentro de los límites esperados históricamente para la temporada. No obstante, el pronóstico es para la media trimestral y no descarta eventos de lluvia intensos y de corta duración.

precipitaciones smn
Se registrarán precipitaciones normales para la época.

Se registrarán precipitaciones normales para la época.

Recomendaciones del SMN

Las autoridades meteorológicas insisten en que esta previsión debe considerarse sobre el valor medio del trimestre. Los eventos de corta escala, como las olas de calor o la intensidad de sistemas frontales, no se contemplan en este tipo de pronóstico estacional.

Por ello, el SMN recomienda a la población y a los sectores productivos:

  • Mantenerse actualizado con el pronóstico diario y la perspectiva semanal.

  • Consultar el sistema de alerta temprana por fenómenos de alto impacto.

  • Revisar el sistema de alerta por temperaturas extremas.

Si bien las recientes lluvias y el aire fresco pudieron dar un respiro, Mendoza se encamina hacia un verano donde el calor en el rango o superior a lo normal será la tendencia dominante, mientras que las precipitaciones se mantendrían en los valores habituales de la estación.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear lanza sus colonias de verano con más sedes y transporte para los chicos

Tupungato habilitó la inscripción a su Colonia de Verano: todo lo que tenés que saber

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en noviembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por qué aumentan los casos de botulismo y cómo evitar la enfermedad

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Plan Pioneros: Mendoza presentó los 30 proyectos para transformar el turismo de montaña

Trasladan a la provincia a la otra niña sobreviviente del choque en Chile donde murieron dos mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza.
el clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre en Mendoza

¿Existe en Argentina algún banco que financie el 100% del valor de la propiedad?
sueño de la casa propia

¿Qué banco te da el 100% para comprar una vivienda en Argentina?

El accidente vial ocurrió cuando un Renault Logan impactó contra un Volkswagen Polo.
Ocurrió esta mañana

Impresionante choque frontal en Ruta 60: un hombre resultó herido y fue hospitalizado

Se viene otro pozo espectacular del Quini 6.
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo de casi 5 mil millones de pesos: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Te Puede Interesar

LA economía argentina se enfrenta a un 2026 donde la acunmulación de reservas sera fundamental
Perspectivas

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

Por Marcelo López Álvarez
La presidenta del Senado celebró la sanción de PSJ Cobre Mendocino. video
Tras la sanción legislativa

Hebe Casado defendió el avance minero: "Mendoza dio vuelta la página" con PSJ Cobre Mendocino

Por Sitio Andino Política
La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Por Natalia Mantineo