Anticipan un verano con temperaturas extremas y olas de calor en Mendoza.

Tras las recientes lluvias, la mirada se posa en la proyección para el verano en la provincia de Mendoza . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Trimestral para diciembre 2025, enero y febrero 2026, y advirtió que los meses venideros llegarán con temperaturas extremas y precipitaciones en el rango de lo habitual .

El informe, elaborado por el organismo nacional, sitúa a gran parte de Cuyo en una zona con mayor probabilidad de experimentar una temperatura media Normal o Superior a la Normal (N-SN) para el trimestre estival.

"La previsión no descarta que gran parte de Cuyo tenga temperaturas medias superiores a lo normal, lo que implica que la ola de calor podría ser una característica predominante en el verano mendocino " , detalla el análisis.

En cuanto a las precipitaciones , el panorama es más alentador para la gestión de recursos hídricos. El SMN indica que la región de Cuyo tiene una mayor probabilidad de registrar precipitaciones Normales (N) para este verano.

Verano en Mendoza: se presentará con temperaturas superiores a las normales.

Esto significa que, tras la inestabilidad de las últimas semanas, la cantidad total de lluvia acumulada durante los tres meses tendería a estar dentro de los límites esperados históricamente para la temporada. No obstante, el pronóstico es para la media trimestral y no descarta eventos de lluvia intensos y de corta duración.

precipitaciones smn Se registrarán precipitaciones normales para la época.

Recomendaciones del SMN

Las autoridades meteorológicas insisten en que esta previsión debe considerarse sobre el valor medio del trimestre. Los eventos de corta escala, como las olas de calor o la intensidad de sistemas frontales, no se contemplan en este tipo de pronóstico estacional.

Por ello, el SMN recomienda a la población y a los sectores productivos:

Mantenerse actualizado con el pronóstico diario y la perspectiva semanal.

Consultar el sistema de alerta temprana por fenómenos de alto impacto.

Revisar el sistema de alerta por temperaturas extremas.

Si bien las recientes lluvias y el aire fresco pudieron dar un respiro, Mendoza se encamina hacia un verano donde el calor en el rango o superior a lo normal será la tendencia dominante, mientras que las precipitaciones se mantendrían en los valores habituales de la estación.