Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

Godoy Cruz , con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el uso de los espacios públicos , impulsa una variada propuesta de actividades deportivas gratuitas para este verano . En este marco, los vecinos pueden participar de clases guiadas por profesores en distintos polis sociales y deportivos y parques del departamento.

De esta manera, la iniciativa no solo fomenta la actividad física, sino que también refuerza el encuentro comunitario y la vida al aire libre .

Este poli está ubicado en el barrio La Estanzuela , más precisamente en la Manzana 30 . Aquí, se dictan diversas disciplinas a lo largo de la semana. Por un lado, los miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30, se desarrollan clases de futsal masculino y hockey.

A su vez, en ese mismo horario, se dictan clases de futsal femenino y hándbol.

Además, los martes y jueves, de 17:30 a 20:30, se realizan entrenamientos de vóley. Por otra parte, quienes buscan una propuesta integral pueden sumarse a funcional los martes y jueves, de 17 a 21.

Propuestas en el Poli Social y Deportivo Nº 19 de Godoy Cruz

El poli está ubicado en La Gloria Sur, en calle Puerto Argentino El mismo, ofrece clases de fútbol, orientadas a promover el trabajo en equipo y la práctica deportiva. Por lo tanto, quienes deseen asistir, podrán elegir entre los lunes, de 18 a 20, y los miércoles, de 20:10 a 22:10.

image

Agenda del Poli Social y Deportivo Nº 3 de Godoy Cruz

En tanto, el poli Jorge Contreras, ubicado en calle Vélez Sarsfield presenta una programación diversa. Entonces, quienes deseen tomar clases de boxeo, deberán ir los martes y jueves, de 20:30 a 22. También, se podrá practicar judo para adultos, los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 22:30.

Por otro lado, el gimnasio funciona de martes a viernes, de 8 a 9:30 y de 16 a 21. Además, se desarrollan clases de vóley los lunes y miércoles, de 21:30 a 22:30, y básquet masculino los martes y jueves, de 21 a 22.

Actividades al aire libre en parques del departamento de Godoy Cruz

Los espacios verdes también forman parte de la propuesta de verano. En el Parque Benegas, se dictan clases de yoga los martes y jueves, de 8:30 a 10 y de 19:30 a 21.

Asimismo, en el Espacio Verde Luis M. Pescarmona, los martes y jueves, de 20 a 21.30, se realizan clases de funcional. A esto se suman actividades de ritmos los martes y jueves a las 9 y los miércoles a las 20.30, con Harry Rocha.

Por otro lado, en el Parque San Vicente, se ofrecen propuestas como pádel y ritmos los martes y jueves, de 19 a 22. Finalmente, en el Parque Margarita Malharro de Torres, los martes, de 20:15 a 22, se dictan clases de ritmos a cargo de Harry Rocha.

Un verano para moverse y compartir en Godoy Cruz

En síntesis, esta agenda deportiva de verano reafirma el compromiso de la Municipalidad con la promoción del deporte, la inclusión y la vida saludable. Así, a través de propuestas gratuitas y descentralizadas, el departamento invita a la comunidad a disfrutar del verano en movimiento y a participar activamente de los espacios públicos.

Por otro lado, quienes quieran saber qué actividades se realizan en los Polis de Godoy Cruz a durante el ciclo lectivo, pueden hacerlo aquí