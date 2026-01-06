En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

El Municipio de Godoy Cruz, a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante una capacitación en salvamento acuático. La misma, estuvo destinada a profesores de Educación Física que se desempeñan en las escuelas de verano gratuitas que se desarrollan en distintos clubes y polis sociales y deportivos del departamento.
Cabe destacar que, la instancia formativa estuvo a cargo de la Escuela de Salvamento Acuático de la Universidad Juan Agustín Maza, dirigida por el profesor Esteban Miguel Marchese Bruccella. Por lo tanto, tuvo como objetivo fortalecer las herramientas técnicas y preventivas de los docentes que trabajan diariamente con niñas, niños y adolescentes.
El poli Biritos, sede de la capacitación en Godoy Cruz
En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el poli social y deportivo Biritos, donde los participantes combinaron contenidos teóricos y prácticos. Es que, el objetivo fue optimizar la respuesta ante emergencias acuáticas y reforzar criterios de prevención en entornos recreativos.
Es importante resaltar que, este tipo de capacitaciones resulta fundamental, especialmente durante la temporada estival, cuando se incrementa el uso de piletas y espacios con agua.
Contenidos técnicos y marco legal en Godoy Cruz
Durante la capacitación se abordaron temas esenciales para la actuación profesional, entre ellos:
RCP aplicada al escenario acuático.
Fisiopatología del ahogado.
Grados de ahogamiento.
Técnicas de rescate con y sin elementos de flotación.
Extracción segura de la víctima.
Control de signos vitales.
Maniobras de RCP con muñecos.
Primeros auxilios básicos.
Finalmente, también se capacitó sobre: Marco legal vigente y Ley del Deporte. También, las responsabilidades del docente frente a los alumnos.
De este modo, la formación no solo fortaleció las habilidades prácticas. También, se abordó el conocimiento legal y ético que regula la tarea docente en actividades deportivas y recreativas.
Valoración positiva de los docentes
A su vez, los profesores destacaron la importancia de este tipo de instancias. De hecho, remarcaron que actualizar conocimientos y entrenar procedimientos permite actuar con mayor seguridad, rapidez y confianza ante situaciones de riesgo.
Además, subrayaron que la capacitación contribuye a brindar tranquilidad a las familias. De esta manera, el Municipio refuerza el compromiso con el cuidado integral de quienes participan de las propuestas de verano.
Compromiso con la prevención y el cuidado comunitario
Desde la Municipalidad se continúa impulsando acciones de formación permanente. Por lo que, se entiende que la prevención y la capacitación profesional son pilares fundamentales para garantizar espacios deportivos seguros, inclusivos y de calidad.
Así, el trabajo articulado entre la Universidad Maza y el Municipio reafirma una política pública orientada a cuidar la vida. Como así también a promover el deporte y fortalecer el rol de los docentes como agentes claves en la comunidad.