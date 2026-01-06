En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

El Municipio de Godoy Cruz , a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante una capacitación en salvamento acuático . La misma, estuvo destinada a profesores de Educación Física que se desempeñan en las escuelas de verano gratuitas que se desarrollan en distintos clubes y polis sociales y deportivos del departamento.

Cabe destacar que, la instancia formativa estuvo a cargo de la Escuela de Salvamento Acuático de la Universidad Juan Agustín Maza, dirigida por el profesor Esteban Miguel Marchese Bruccella. Por lo tanto, tuvo como objetivo f ortalecer las herramientas técnicas y preventivas de los docentes que trabajan diariamente con niñas, niños y adolescentes.

Calendario Vendimial El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el poli social y deportivo Biritos, donde los participantes combinaron contenidos teóricos y prácticos. Es que, el objetivo fue optimizar la respuesta ante emergencias acuáticas y reforzar criterios de prevención en entornos recreativos.

Es importante resaltar que, este tipo de capacitaciones resulta fundamental, especialmente durante la temporada estival, cuando se incrementa el uso de piletas y espacios con agua.

image

Contenidos técnicos y marco legal en Godoy Cruz

Durante la capacitación se abordaron temas esenciales para la actuación profesional, entre ellos:

RCP aplicada al escenario acuático.

Fisiopatología del ahogado.

Grados de ahogamiento.

Técnicas de rescate con y sin elementos de flotación.

Extracción segura de la víctima.

Control de signos vitales.

Maniobras de RCP con muñecos.

Primeros auxilios básicos.

Finalmente, también se capacitó sobre: Marco legal vigente y Ley del Deporte. También, las responsabilidades del docente frente a los alumnos.

De este modo, la formación no solo fortaleció las habilidades prácticas. También, se abordó el conocimiento legal y ético que regula la tarea docente en actividades deportivas y recreativas.

image

Valoración positiva de los docentes

A su vez, los profesores destacaron la importancia de este tipo de instancias. De hecho, remarcaron que actualizar conocimientos y entrenar procedimientos permite actuar con mayor seguridad, rapidez y confianza ante situaciones de riesgo.

Además, subrayaron que la capacitación contribuye a brindar tranquilidad a las familias. De esta manera, el Municipio refuerza el compromiso con el cuidado integral de quienes participan de las propuestas de verano.

image

Compromiso con la prevención y el cuidado comunitario

Desde la Municipalidad se continúa impulsando acciones de formación permanente. Por lo que, se entiende que la prevención y la capacitación profesional son pilares fundamentales para garantizar espacios deportivos seguros, inclusivos y de calidad.

Así, el trabajo articulado entre la Universidad Maza y el Municipio reafirma una política pública orientada a cuidar la vida. Como así también a promover el deporte y fortalecer el rol de los docentes como agentes claves en la comunidad.