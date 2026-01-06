6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Verano seguro

En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

El Municipio de Godoy Cruz impulsa acciones de formación permanente para garantizar espacios deportivos seguros y de calidad.

Verano seguro en Godoy Cruz.

Verano seguro en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante una capacitación en salvamento acuático. La misma, estuvo destinada a profesores de Educación Física que se desempeñan en las escuelas de verano gratuitas que se desarrollan en distintos clubes y polis sociales y deportivos del departamento.

Cabe destacar que, la instancia formativa estuvo a cargo de la Escuela de Salvamento Acuático de la Universidad Juan Agustín Maza, dirigida por el profesor Esteban Miguel Marchese Bruccella. Por lo tanto, tuvo como objetivo fortalecer las herramientas técnicas y preventivas de los docentes que trabajan diariamente con niñas, niños y adolescentes.

Lee además
Vendimia de Godoy Cruz.
Calendario Vendimial

El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas
mercado de emprendedores godoy cruz: edicion especial por reyes magos
Consumo consciente

Mercado de Emprendedores Godoy Cruz: edición especial por Reyes Magos
image

El poli Biritos, sede de la capacitación en Godoy Cruz

En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en el poli social y deportivo Biritos, donde los participantes combinaron contenidos teóricos y prácticos. Es que, el objetivo fue optimizar la respuesta ante emergencias acuáticas y reforzar criterios de prevención en entornos recreativos.

Es importante resaltar que, este tipo de capacitaciones resulta fundamental, especialmente durante la temporada estival, cuando se incrementa el uso de piletas y espacios con agua.

image

Contenidos técnicos y marco legal en Godoy Cruz

Durante la capacitación se abordaron temas esenciales para la actuación profesional, entre ellos:

  • RCP aplicada al escenario acuático.
  • Fisiopatología del ahogado.
  • Grados de ahogamiento.
  • Técnicas de rescate con y sin elementos de flotación.
  • Extracción segura de la víctima.
  • Control de signos vitales.
  • Maniobras de RCP con muñecos.
  • Primeros auxilios básicos.

Finalmente, también se capacitó sobre: Marco legal vigente y Ley del Deporte. También, las responsabilidades del docente frente a los alumnos.

De este modo, la formación no solo fortaleció las habilidades prácticas. También, se abordó el conocimiento legal y ético que regula la tarea docente en actividades deportivas y recreativas.

image

Valoración positiva de los docentes

A su vez, los profesores destacaron la importancia de este tipo de instancias. De hecho, remarcaron que actualizar conocimientos y entrenar procedimientos permite actuar con mayor seguridad, rapidez y confianza ante situaciones de riesgo.

Además, subrayaron que la capacitación contribuye a brindar tranquilidad a las familias. De esta manera, el Municipio refuerza el compromiso con el cuidado integral de quienes participan de las propuestas de verano.

image

Compromiso con la prevención y el cuidado comunitario

Desde la Municipalidad se continúa impulsando acciones de formación permanente. Por lo que, se entiende que la prevención y la capacitación profesional son pilares fundamentales para garantizar espacios deportivos seguros, inclusivos y de calidad.

Así, el trabajo articulado entre la Universidad Maza y el Municipio reafirma una política pública orientada a cuidar la vida. Como así también a promover el deporte y fortalecer el rol de los docentes como agentes claves en la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Rescatan a una mujer y a sus cuatro perros tras un incendio en Godoy Cruz

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

Godoy Cruz refuerza su liderazgo regional en la lucha contra el cambio climático

Godoy Cruz promueve la tenencia responsable con operativos veterinarios

Godoy Cruz impulsa la inclusión laboral con un Centro de Desarrollo Textil

Godoy Cruz consolidó un plan integral de gestión territorial durante 2025

Godoy Cruz: chocó en su moto contra el cordón, cayó a la calzada y sufrió una fractura expuesta

108 familias de Godoy Cruz recibieron sus viviendas en el Barrio Jardín Sarmiento II

LO QUE SE LEE AHORA
Vendimia de Godoy Cruz.
Calendario Vendimial

El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo