Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.

Por Natalia Mantineo







A días de arrancar el verano, la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza junto con el Parque Termal Cacheuta anunciaron una alianza estratégica para la temporada 2026. La propuesta incluye importantes descuentos y promociones, tanto en el valor de la entrada como en los servicios que el espacio ofrece.

El objetivo es facilitar a los mayores de 60 años el disfrute de este emblemático espacio natural enmarcado en la alta montaña, fomentando así el esparcimiento, la salud y la conexión con la naturaleza.

Termas Cacheuta Cacheuta, un espacio natural enmarcado en la montaña de Mendoza. Cacheuta, un espacio inclusivo: detalles de los descuentos La propuesta está diseñada para ser disfrutada todos los días y ofrece un día completo de relax y diversión en la pre-cordillera mendocina. Las promociones incluyen:

Entrada con 20% descuento para mayores de 60 años.

Todos los días: de 10 a 18.

Capacidad máxima: 2300 personas (temporada de verano).

Acceso al Parque, piscinas, y toboganes.

Servicios adicionales: uso de Quinchos (cerrados y abiertos) y parrillas. (Por orden de llegada). Embed La Dirección de Adultos Mayores de Mendoza y el Parque Termal Cacheuta se unen para ofrecerles a los adultos mayores mendocinos acceso con descuentos y promociones únicas al Parque Termal.



MÁS INFO Y RESERVAS: https://t.co/rIGKOiTqBJ pic.twitter.com/b994tMnw6w — Adultos Mayores Mendoza (@AMayoresmza) December 4, 2025 La promoción no incluye servicios como Lockers (Guardaderos), toallas, batas,juegos de mesa, sillas ni sombrillas. Se recomienda a los visitantes llevar sus propios elementos para mayor comodidad.

Esta colaboración busca garantizar que el entorno natural y los beneficios de las aguas termales de Cacheuta sean accesibles para todos, haciendo del verano 2026 una temporada de integración y bienestar para la comunidad de adultos mayores de Mendoza.