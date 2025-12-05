Verano en Cacheuta: los adultos mayores de Mendoza podrán acceder a importantes descuentos.

A días de arrancar el verano, la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza junto con el Parque Termal Cacheuta anunciaron una alianza estratégica para la temporada 2026. La propuesta incluye importantes descuentos y promociones, tanto en el valor de la entrada como en los servicios que el espacio ofrece.
La promoción no incluye servicios como Lockers (Guardaderos), toallas, batas,juegos de mesa, sillas ni sombrillas. Se recomienda a los visitantes llevar sus propios elementos para mayor comodidad.
Esta colaboración busca garantizar que el entorno natural y los beneficios de las aguas termales de Cacheuta sean accesibles para todos, haciendo del verano 2026 una temporada de integración y bienestar para la comunidad de adultos mayores de Mendoza.