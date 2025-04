Con Ricardo Darín a la cabeza, "El Eternauta" llegó a Netflix: qué tenés que saber antes de verla

Durante una noche de verano en Buenos Aires , Juan Salvo y sus amigos pasan un momento de diversión, hasta que una misteriosa nevada invade las calles porteñas y, como si no fuera extraño, acaba con todas las personas que se exponen a ella . En una lucha desesperada por sobrevivir, Salvo y sus amigos recorren la zona para descubrir que seres de otro planeta invaden la tierra con una nieve tóxica.

Los detalles imperdibles detrás del rodaje

En una producción a gran escala, la serie tuvo un largo proceso de rodaje entre los meses de mayo y diciembre de 2023, en más de 30 locaciones reconocibles de la Ciudad de Buenos Aires. Para realizar las escenas apocalípticas, tuvieron que armar 25 escenarios virtuales.

Gracias a un equipo de más de 150 personas en el equipo técnico y artístico, y con la supervisión por ocho productores, la serie recorre calles importantes, como la General Paz, o lugares icónicos, como el Congreso de la Nación, que se muestran reconocibles a pesar de ser cubiertas bajo una nieve colosal.

Así también, Darín adelantó el cariño que tiene hacia el protagonista de la serie a pesar de no haberlo leído en su juventud. En ese sentido señaló que estamos ante un "héroe cotidiano sin capa". Además, para crear el icónico traje de supervivencia de Salvo, e tuvieron que diseñar unas siete versiones diferentes hasta hallar la versión adecuada, junto a la confección de 500 máscaras.

el eternauta. 1.jpg Si bien no esta nada confirmado, existe la posibilida de una segunda temporada.

Otro punto relevante de la serie es la fidelidad que mostrará la versión audiovisual sobre la novela, esto bajo la supervisión de Martín Oesterheld, nieto del autor, quién participó como asesor creativo de la serie.

Te podría interesar: La película apocalíptica que muestra cómo será la convivencia humana con los robots

Reparto completo

Ricardo Darín: Juan Salvo.

Juan Salvo. Carla Peterson: Elena (ex esposa de Juan Salvo).

Elena (ex esposa de Juan Salvo). César Troncoso: Alfredo Favalli.

Alfredo Favalli. Andrea Pietra: Ana (esposa de Alfredo Favalli).

Ana (esposa de Alfredo Favalli). Marcelo Subiotto: Lucas (amigo de Salvo).

Lucas (amigo de Salvo). Ariel Staltari: Omar (nuevo personaje en la historia).

Omar (nuevo personaje en la historia). Claudio Martínez Bell: Polsky (amigo de Salvo).

Polsky (amigo de Salvo). Mora Fisz: Clara Salvo (hija de Juan y Elena).

Más de Ricardo Darín: las 3 películas históricas de su carrera

1. El secreto de sus ojos (2009)

En este film ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera, Darín interpreta a Benjamín Espósito, un ex empleado judicial que decide escribir una novela basada en un brutal caso de asesinato no resuelto. A medida que investiga el crimen, también confronta una historia de amor no consumado y la corrupción del sistema judicial.

2. Carancho (2010)

Darín interpreta a Sosa, un abogado especializado en accidentes de tránsito (los llamados "caranchos") que se involucra emocionalmente con una médica de guardia (Martina Gusmán). La película expone con crudeza la corrupción del sistema legal, el negocio de los seguros y el cinismo de quienes lucran con el dolor ajeno.

3. La odisea de los giles (2019)

Ambientada durante la crisis económica de 2001 en Argentina, Darín interpreta a Fermín, un ex futbolista que lidera a un grupo de vecinos estafados por un banco y un abogado corrupto. Deciden vengarse y recuperar lo que les pertenece mediante un plan tan justo como arriesgado.

Con tintes de humor y crítica social, la película mezcla entretenimiento con una mirada dura a la realidad argentina.

Te podría interesar: George Clooney se juega la vida en esta película de ciencia ficción post apocalíptica

Tráiler de "El Eternauta"