Un turista brasileño fue rescatado en helicóptero en alta montaña

Al mediodía de este viernes , un turista extranjero sufrió un mal agudo de montaña a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar y debió ser rescatado en helicóptero . Fue hallado en el campamento Cólera y trasladado al refugio Nido de Cóndores , donde recibió atención médica inmediata .

Cerca de las 12:20 , personal del campamento Cólera alertó a la Patrulla de Rescate por un turista brasileño de 36 años que no podía desplazarse por sus propios medios debido a su delicado estado de salud .

Ante la situación, se activó el operativo de rescate aéreo y, alrededor de las 13:50 , un helicóptero lo trasladó hasta el campamento Nido de Cóndores . Allí fue evaluado por personal médico y se confirmó que presentaba un cuadro de mal agudo de montaña .

Tras el diagnóstico, la aeronave fue acondicionada para derivar al andinista brasileño hacia Horcones , donde continuó con la asistencia correspondiente.

Un nuevo rescate en alta montaña que se suma a otros recientes

El antecedente más cercano se registró el pasado 22 de enero, cuando un andinista estadounidense fue rescatado en alta montaña por personal especializado tras sufrir un grave cuadro de mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón. El episodio ocurrió en la zona de Cólera, entre el campamento Berlín y el refugio Nido de Cóndores, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Días antes, el 17 de enero, se activó otro operativo de búsqueda y rescate en el cerro Aconcagua, luego de que un andinista inglés debiera interrumpir su descenso por un delicado estado de salud. El hombre fue hallado por efectivos de la Patrulla de Rescate en el campamento Cólera, donde permanecía dentro de su carpa.

Finalmente, el 14 de enero, un andinista polaco fue rescatado en alta montaña tras no regresar a su campamento en el Parque Provincial Aconcagua. Luego de varias horas de búsqueda, el operativo permitió localizarlo y asistirlo por un cuadro médico vinculado a la altura.