23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
operativo aéreo

Un turista brasileño fue rescatado en helicóptero en alta montaña

El hombre, de 36 años, sufrió un mal agudo de montaña en una zona de difícil acceso, lo que motivó la activación de un rescate aéreo desde el refugio Nido de Cóndores.

Un andinista brasileño fue rescatado en helicóptero en alta montaña

Un andinista brasileño fue rescatado en helicóptero en alta montaña

Por Sitio Andino Policiales

Al mediodía de este viernes, un turista extranjero sufrió un mal agudo de montaña a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar y debió ser rescatado en helicóptero. Fue hallado en el campamento Cólera y trasladado al refugio Nido de Cóndores, donde recibió atención médica inmediata.

Rescataron a un turista extranjero en alta montaña

Cerca de las 12:20, personal del campamento Cólera alertó a la Patrulla de Rescate por un turista brasileño de 36 años que no podía desplazarse por sus propios medios debido a su delicado estado de salud.

Lee además
El andinista fue rescatado en alta montaña luego de sufrir un grave cuadro de mal agudo.
Operativo de emergencia

Rescate contrarreloj en alta montaña: evacuaron a un andinista extranjero con edema pulmonar
Las dos fueron trasladadas al Centro de Salud Regional, donde recibieron asistencia médica
Rescate exitoso

Operativo de emergencia en Potrerillos: rescataron a dos mujeres tras una descompensación

Ante la situación, se activó el operativo de rescate aéreo y, alrededor de las 13:50, un helicóptero lo trasladó hasta el campamento Nido de Cóndores. Allí fue evaluado por personal médico y se confirmó que presentaba un cuadro de mal agudo de montaña.

Tras el diagnóstico, la aeronave fue acondicionada para derivar al andinista brasileño hacia Horcones, donde continuó con la asistencia correspondiente.

Un nuevo rescate en alta montaña que se suma a otros recientes

El antecedente más cercano se registró el pasado 22 de enero, cuando un andinista estadounidense fue rescatado en alta montaña por personal especializado tras sufrir un grave cuadro de mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón. El episodio ocurrió en la zona de Cólera, entre el campamento Berlín y el refugio Nido de Cóndores, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Días antes, el 17 de enero, se activó otro operativo de búsqueda y rescate en el cerro Aconcagua, luego de que un andinista inglés debiera interrumpir su descenso por un delicado estado de salud. El hombre fue hallado por efectivos de la Patrulla de Rescate en el campamento Cólera, donde permanecía dentro de su carpa.

Finalmente, el 14 de enero, un andinista polaco fue rescatado en alta montaña tras no regresar a su campamento en el Parque Provincial Aconcagua. Luego de varias horas de búsqueda, el operativo permitió localizarlo y asistirlo por un cuadro médico vinculado a la altura.

Temas
Seguí leyendo

Laguna de Llancanelo: vuelco y un rescate clave en plena soledad

Rescataron a un adulto mayor en Tunuyán tras sufrir una descompensación en el Manzano Histórico

Rescataron a un andinista extranjero en el cerro Aconcagua

Rescatan a un andinista en el Aconcagua tras un operativo en Alta Montaña

"Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio

España cierra la causa contra Julio Iglesias por agresiones sexuales y trata

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Las Más Leídas

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes.
El clima

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

El fenómeno afectó a varios distritos del departamento. video
Las imágenes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores